اجتمع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور عواد سبتي العنزي، بمقر انعقاد مؤتمر آسيان الرابع «خير أمة» في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، بعدد من الدعاة المشاركين في أعمال المؤتمر في إطار تعزيز التواصل معهم والاطّلاع على جهودهم في خدمة الدعوة ونشر قيم الإسلام.

جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الدعوي، وسبل تطوير أدائه وتعزيز أثره؛ بما يسهم في نشر قيم الوسطية والاعتدال، وترسيخ المنهج الإسلامي القائم على الحكمة والموعظة الحسنة، وتعزيز قيم التعايش والتسامح.

وقدم العنزي للدعاة عددًا من التوجيهات التي تؤكد أهمية استشعار مسؤولية الدعوة، ومراعاة أحوال المدعوين وخصوصية المجتمعات، والحرص على تقديم الخطاب الدعوي بأسلوب علمي متزن بعيدًا عن الغلو والتشدد، مع الاهتمام بالتواصل الإيجابي وبناء جسور الثقة مع مختلف فئات المجتمع.

كما أكَّد عواد العنزي أهمية دعم الدعاة ومساندتهم في أداء رسالتهم، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الدعوية، مثمنًا ما يقدمونه من جهود في خدمة الإسلام والتعريف بسماحته وقيمه الوسطية، وداعيًا إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والإخلاص والحكمة.