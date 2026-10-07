أتاحت خدمة «تحقق» المقدمة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني خاصيتين جديدتين تُضافان إلى خاصية فحص الروابط المطلقة سابقاً، وهما «فحص الملفات» و«فحص رموز الاستجابة السريعة (QR Code)»، لتمكين المستخدمين من فحصها والتأكد من موثوقيتها قبل الاستخدام؛ في خطوة تهدف إلى الإسهام في الحد من المخاطر السيبرانية المتجددة التي قد تؤدي إلى الوصول غير المشروع للبيانات، وتعزيز الأمن السيبراني لدى فئات المجتمع كافة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي التعامل مع الملفات ورموز الاستجابة السريعة المتداولة في الاستخدامات اليومية، والحاجة إلى تعزيز السلوك الآمن والاستباقي عند التعامل معها؛ بما يسهم في تعزيز الممارسات الآمنة للأفراد في الفضاء السيبراني، وذلك تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني.

وتُعد خدمة «تحقق» إحدى خدمات البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني «حصين»، المقدمة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالشراكة مع الذراع التقني للهيئة الشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت»، للحد من المخاطر السيبرانية المتجددة وتمكين الأفراد من تعزيز أمنهم السيبراني، حيث تتوفر الخدمة عبر الرقم الموحد في تطبيق «واتساب»: (966118136644+)، إضافةً إلى الموقع الإلكتروني لبوابة «حصين» من خلال الرابط: https://haseen.gov.sa/tahqaq