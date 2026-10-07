شارك أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز في الحملة الوطنية السنوية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتبرع بالدم.

وأكد أمير جازان أن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لحرص القيادة الرشيدة على صحة المواطنين والمقيمين، وترفع مستوى الوعي بأهمية التبرع الطوعي بالدم، وترسخ لقيم العطاء، حاثاً المواطنين والمقيمين بالمنطقة على المشاركة في الحملة.

وسأل المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وعزه ورخاءه.