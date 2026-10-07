شارك نائب أمير منطقة عسير الأمير خالد بن سطام بن سعود، في الحملة الوطنية للتبرع بالدم لعام 2026م، والتي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وذلك بتبرعه بالدم، اقتداء بولي العهد، ودعماً لأهداف الحملة الإنسانية والصحية. ورفع نائب أمير المنطقة الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على ما توليه من عناية بصحة الإنسان، ودعم للمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تُسهم في حفظ الأرواح وتعزيز قيم التكافل والعطاء بين أفراد المجتمع. ونوّه نائب أمير منطقة عسير، بمبادرة ولي العهد، بإطلاق الحملة والتبرع بالدم، وما تحمله من رسالة إنسانية تُسهم في تعزيز ثقافة التبرع الطوعي بالدم، وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة، ودعم حاجات بنوك الدم من الدم ومكوناته. وأكد الأمير خالد بن سطام، على أهمية التفاعل مع الحملة والمشاركة فيها، لما للتبرع بالدم من أثر إنساني وصحي في إنقاذ الأرواح وتلبية حاجات المرضى، وترسيخ قيم البذل والتكاتف والمسؤولية المجتمعية.