كشفت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور موقفها من المشاركة في موسم دراما رمضان 2027، مشيرة إلى وجود مفاوضات جارية لتقديم عمل درامي اجتماعي جديد، دون التوصل إلى اتفاق نهائي أو توقيع عقود رسمية حتى الآن.

مشاركة غير مؤكدة

وقالت في تصريحات صحفية: «هناك مناقشات مع الجهة المنتجة بشأن تقديم مسلسل اجتماعي»، مؤكدة أن المشروع لم يصل بعد إلى مرحلة الاتفاق النهائي، وبالتالي لا تزال مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم غير مؤكدة.

وأوضحت أنها لا تعتبر المشاركة في موسم رمضان هدفاً بحد ذاته، وإنما تركز على اختيار عمل جيد يستحق تقديمه للجمهور، مشيرة إلى أن قرارها يرتبط بطبيعة المشروع ومدى ملاءمته لها.

مسؤولية كبيرة

وبشأن شعورها بالمسؤولية مع ظهور جيل جديد من الفنانين الشباب، قالت ريهام عبد الغفور: «دي مسؤولية كبيرة، يا رب أكون قدها»، في إشارة إلى تقديرها لحجم المسؤولية المرتبطة بمكانتها الفنية وما حققته من نجاحات.

وعن مشاريعها الفنية القادمة، أكدت عدم وجود أي عمل محسوم بشكل نهائي في الوقت الحالي، قائلة: «لسه مفيش حاجة مؤكدة، وإن شاء الله هيكون فيه حاجات حلوة وتعجبكم».

وتواصل ريهام عبد الغفور خلال الفترة الحالية قراءة عدد من السيناريوهات المعروضة عليها، فيما يبقى قرار مشاركتها في رمضان 2027 مرهوناً بما ستسفر عنه المفاوضات بشأن العمل الاجتماعي، قبل الإعلان عن تفاصيله وفريقه وموعد بدء تصويره.