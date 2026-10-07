استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية، فجر (الأربعاء)، مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وعدد من الطائرات المسيرة المفخخة، بحسب وزارة النقل اليمنية، في وقت كان المطار يشهد حركة للرحلات الجوية ووجود مسافرين وموظفين وطائرات على أرضه، ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة شملت إخلاء المطار وتحويل مسار رحلة قادمة من القاهرة إلى جدة وإبعاد طائرتين عن منطقة الخطر.

وجاء الاستهداف قبل دقائق من الموعد المقرر لهبوط رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم (603) القادمة من القاهرة، إذ سقط أحد الصاروخين بالقرب من مدرج المطار، بينما كان مسافرون آخرون يستعدون للمغادرة على رحلة متجهة إلى جدة.

وفي بيان لها، دانت وزارة النقل اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، بأشد العبارات، استهداف مدرج وصالة الركاب في مطار عدن الدولي، محملة مليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية الهجوم الذي طال منشأة مدنية وحيوية.

وقالت الوزارة إن الاعتداء وقع في توقيت بالغ الخطورة، إذ سقط أحد الصاروخين بالقرب من مدرج المطار قبل دقائق من هبوط رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم (603)، القادمة من العاصمة المصرية القاهرة وعلى متنها مسافرون مدنيون، ما كان يمكن أن يؤدي -بحسب الوزارة- إلى كارثة إنسانية وسقوط عشرات الضحايا.

مسافرون وطائرات في المطار

وأوضحت الوزارة أن الخطر لم يقتصر على الطائرة القادمة من القاهرة، إذ كان داخل المطار موظفون ومسافرون ينتظرون رحلة متجهة إلى جدة عند الساعة الثالثة فجراً، إضافة إلى وجود طائرتين على أرض المطار، إحداهما تابعة للخطوط الجوية اليمنية والأخرى لطيران عدن.

وأضافت أن وجود المسافرين والموظفين والطواقم الجوية والطائرات في المطار بالتزامن مع الهجوم جعلهم في مواجهة خطر مباشر.

تحويل رحلة القاهرة إلى جدة

وأمام استمرار التهديد، اتخذت الجهات المختصة إجراءات عاجلة لحماية الأرواح، شملت إلغاء هبوط طائرة الخطوط اليمنية القادمة من القاهرة وتحويل مسارها إلى جدة، إلى جانب إخلاء الطائرتين الموجودتين على مدرج المطار ونقلهما بعيداً عن منطقة الخطر، خشية تعرضهما لاستهداف آخر.

وجاءت تلك الإجراءات بالتزامن مع رصد عدد من الطائرات المسيرة التابعة للحوثيين وهي تحلق في أجواء العاصمة المؤقتة عدن، بحسب بيان الوزارة.

إخلاء المطار

كما أخلت الجهات المختصة مبنى المطار من الموظفين والمسافرين وأبعدتهم عن مناطق الخطر، في ظل استمرار التهديد.

وأكدت وزارة النقل أن حماية حياة الإنسان تظل فوق كل اعتبار، مشددة على ضرورة بقاء المسافرين وموظفي المطارات وأطقم الطائرات بمنأى عن الصراع والأعمال العسكرية.

تهديد مباشر للملاحة الجوية

واعتبرت الوزارة أن استهداف مطار عدن الدولي في وقت كانت فيه طائرة مدنية تقترب من الهبوط، مع وجود طائرتين أخريين على أرض المطار ومسافرين وموظفين داخل منشآته، يمثل استهتاراً بحياة المدنيين ويعرضهم لخطر مباشر.

وأكدت الوزارة أن الهجوم يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية الطيران المدني والمطارات والمنشآت المدنية من الأعمال العدائية، فضلاً عن كونه تهديداً مباشراً لسلامة الملاحة الجوية وحياة المسافرين والعاملين في قطاع الطيران.