أطلقت الشرطة السويدية النار على رجل مسلح خارج القصر الملكي وسط العاصمة ستوكهولم، مساء أمس (الثلاثاء)، بعد تلقي بلاغ عن شخص يتصرف بصورة عدوانية ويحمل سلاحاً، في حادث استدعى انتشاراً أمنياً واسعاً وإغلاق أجزاء من المنطقة المحيطة بالقصر.

وقالت شرطة منطقة ستوكهولم إنها تلقت البلاغ نحو الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلي، بشأن رجل مسلح في منطقة «ليونباكن» عند القصر الملكي، قبل أن يطلق عناصر الشرطة النار عليه أثناء التعامل مع الحادث.

وأكدت الشرطة أن الرجل أصيب ونقل بسيارة إسعاف إلى المستشفى، مشيرة إلى أن إصاباته وصفت بالخطرة، لكنها لا تهدد حياته.

انتشار أمني وإغلاق المنطقة

وفرضت قوات الأمن طوقاً حول أجزاء من محيط القصر الملكي، وانتشرت عدة دوريات في المنطقة، فيما بدأت الشرطة مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة والاستماع إلى الشهود لإعادة بناء التسلسل الدقيق للحادث.

وأكدت المتحدثة باسم شرطة ستوكهولم سوزانا رينالدو أن السلطات تعمل على تحديد ملابسات ما حدث، مشيرة إلى عدم وجود خطر على الجمهور.

فتح تحقيق جنائي

وفي تحديث لاحق، أعلنت الشرطة السويدية فتح تحقيق أولي في شبهات تتعلق بـ«التهديد الجسيم لموظف عام»، إضافة إلى مخالفة جسيمة لقانون حيازة السكاكين.

ولم تكشف السلطات حتى الآن هوية الرجل أو دوافعه، كما لم تعلن وجود أي صلة للحادث بعمل إرهابي، فيما تواصل التحقيقات لتحديد ملابسات الواقعة والأحداث التي سبقت إطلاق الشرطة النار عليه.