أكد وزير الاستثمار فهد بن عبدالجليل السيف أن المرحلة القادمة تركز على جودة الاستثمار وأثره الاقتصادي، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، ودعم المحتوى المحلي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الوظائف النوعية، إلى جانب استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية التي تنقل التقنية والمعرفة والكفاءة، مبيناً أن الوزارة تعمل بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة على حصر ومعالجة أي تحديات قد تواجه المستثمرين، إضافة إلى تطوير الفرص الاستثمارية، وربطها بالمستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح الوزير السيف، خلال زيارته يرافقه وفد من وزارة الاستثمار اليوم، مقر غرفة الشرقية، إذ التقى رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية فهد الفراج، وعدداً من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في المنطقة الشرقية، ضمن زيارته للمنطقة الشرقية، أن المستثمر السعودي يمثل أساس المنظومة الاستثمارية، وأن تمكين الشركات الوطنية من التوسع يأتي في مقدمة الأولويات.

تعزيز التنافسية وتوسيع الفرص

وبين السيف خلال اللقاء أن ما تشهده المنطقة من نمو وتطور، هو امتداد لما تحظى به التنمية والاستثمار في مختلف مناطق المملكة من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وما يوليانه من اهتمام بتمكين القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوسيع الفرص الاستثمارية في مختلف مناطق المملكة.

الشرقية ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني

وقال وزير الاستثمار: «إن المنطقة الشرقية ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى ما تتميز به من قاعدة اقتصادية وصناعية متقدمة، وتكامل منظومتها الاستثمارية؛ من رأس الخير وما تمثله من قاعدة متقدمة للصناعات التعدينية والتحويلية، إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع وما بنته من نموذج عالمي للتجمعات الصناعية، مروراً بالمناطق والخدمات اللوجستية المرتبطة بالمطارات والموانئ، وصولاً إلى الدور الكبير الذي تقوم به هيئة تطوير المنطقة الشرقية في تعزيز تنافسية المنطقة وتكامل التنمية فيها، في ظل ما تحظى به من دعم ومتابعة من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، وتوجيهاتهما المستمرة بتعزيز البيئة الاستثمارية، وتمكين الفرص النوعية، وتكامل جهود الجهات ذات العلاقة.

وأشار الوزير إلى أن المنطقة الشرقية تحتل مكانة بارزة في العديد من القطاعات الأساسية مثل التعدين والتصنيع، والمرافق، والنقل والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، وتقنية المعلومات، والجملة والتجزئة، والرعاية الصحية وغيرها.

تحويل الفرص الواعدة إلى استثمارات نوعية

وقال: «إن المنطقة الشرقية لا تتميز بحجم اقتصادها فقط، بل بقدرتها على قيادة قطاعات التحول الاقتصادي في المملكة، ومن هذه القاعدة القوية ينطلق طموحنا للمرحلة القادمة فلا نريد فقط المحافظة على الزخم الاستثماري، بل رفعه بصورة جوهرية وتنويعه وتعميق أثره الاقتصادي، وكفاءة رأس المال في المنطقة، ومن المهم البناء على هذه المقومات والمزايا التنافسية التي تتمتع بها، والعمل مع القطاع الخاص على تحويل الفرص الواعدة إلى استثمارات ومشاريع نوعية».

تحول هيكلي وقفزة في بيئة الأعمال

من جهته، قال رئيس غرفة الشرقية فهد الفراج، منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 عام 2016م، شهد الاقتصاد الوطني تحولاً هيكلياً كبيراً وقفزة فريدة في بيئة الأعمال، تؤكدها المؤشرات والتقارير الدولية؛ حيث توّجت المملكة بالمرتبة الـ13 عالمياً والثالثة بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية العالمية، مع دخولها قائمة العشرة الأوائل في كفاءة الأعمال، وتزامن ذلك مع التقدم إلى المركز الـ13 عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي، فيما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة إلى 293.3 مليار دولار.