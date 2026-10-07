دشّن نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم، فعاليات موسم التشجير الوطني 2026، في نسخته الثالثة تحت شعار "جيل يغرس لوطن يزدهر"، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس مريح الشهراني، ومدير عام فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بنجران مهند اليامي.

وأوضح مدير المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي بالمنطقة، أن موسم التشجير الوطني في نسخته الثالثة يأتي ضمن جهود البرنامج الوطني للتشجير لتحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء"؛ لتنمية الغطاء النباتي، وتعزيز الاستدامة البيئية، إضافة إلى تشجيع مشاركة المجتمع في مبادرات التشجير، والمحافظة على البيئة، وتعزيز مشاريع التشجير في المنطقة، وضمان استمرار المنجزات التي تحققت، حيث بلغ عدد الأشجار التي تمت زراعتها في منطقة نجران منذ عام 2021 حتى العام الحالي أكثر من 6.7 ملايين شجرة، وذلك ضمن مستهدف عام 2030، الذي يبلغ نحو 7.8 ملايين شجرة بنسبة إنجاز بلغت 85.9%.

وأشار اليامي إلى أن البرنامج الوطني للتشجير أطلق الهوية الرسمية لموسم التشجير الوطني 2026، التي تحمل مضامين وقيم سامية تُعلِي من مكانة وأهمية البيئة في حياتنا، وتعزز ثقافة التشجير وسط المجتمع بمختلف فئاته، لتؤكد أن التشجير ليس مجرد حملة بيئية مؤقتة؛ بل التزام وطني مستدام، يعكس وعي المجتمع ومسؤوليته تجاه الأجيال الحالية والقادمة، وضمان تحسين جودة حياتها.