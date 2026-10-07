خضعت الفنانة المصرية سميرة أحمد، أمس، لعملية جراحية في عينها، بناءً على توصية طبيبها المعالج، وغادرت المستشفى عقب انتهاء الجراحة، لتعود إلى منزلها وتستكمل فترة التعافي والراحة.

فترة النقاهة في المنزل

وعن حالتها الصحية عقب الجراحة، كشفت سميرة أحمد في تصريح خاص لـ«عكاظ» أنها لا تزال تشعر بالتعب والإرهاق، مؤكدة تمسكها بالأمل في التعافي، ومطالبة جمهورها ومحبيها بالدعاء لها خلال فترة النقاهة، وقالت: «الحمدلله على كل حال، وأنا تعبانة جدًا بعد العملية، ولكن عندي أمل بالشفاء، وادعولي».

وتواصل سميرة أحمد حاليًا فترة النقاهة من منزلها، بعد مغادرتها المستشفى، على أن تخضع للمتابعة خلال مرحلة التعافي وفقًا لتوجيهات الطبيب المعالج.

آخر أعمالها

وعلى الصعيد الفني، ابتعدت سميرة أحمد عن المشاركة في الأعمال الفنية خلال السنوات الماضية، وكان آخر ظهور لها في الدراما من خلال مسلسل (ماما في القسم)، الذي عُرض عام 2010.

وشاركها بطولة المسلسل كل من محمود ياسين، رانيا فريد شوقي، ياسر جلال، أحمد فهمي، عمر الحريري، خيرية أحمد، أحمد وفيق، صبري عبدالمنعم، أسامة عباس، أيمن عزب وسليمان عيد، والعمل من تأليف يوسف معاطي وإخراج رباب حسين.

قدمت سميرة أحمد على مدار مشوارها الفني أعمالًا بارزة في السينما والدراما، من بينها (أم العروسة)، (خان الخليلي)، (قنديل أم هاشم)، و(الخرساء)، إلى جانب مسلسلات (امرأة من زمن الحب)، (أميرة في عابدين) و(غدًا تتفتح الزهور) وآخرون.