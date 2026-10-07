يرعى وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، منتدى الأفلام السعودي الذي تنطلق فعالياته في استوديوهات جاكس للأفلام بالرياض تحت شعار «لقاء صناع المشهد» يومي 28 و29 أكتوبر الجاري.

تعاون واستثمار

يجمع المنتدى شركات الإنتاج والتوزيع ومزودي الخدمات الفنية والتقنية مع المستثمرين وصناديق التمويل والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية ذات العلاقة، في منصة تستهدف ربط مختلف حلقات صناعة الأفلام.

يركز المنتدى على تحويل اللقاءات بين أطراف القطاع إلى فرص للتعاون والاستثمار وعقد الاتفاقيات، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة، بما يدعم نمو صناعة الأفلام في المملكة.

مؤتمر وجلسات حوارية

تقام النسخة الجديدة على مدى يومين بصيغة مهنية تستهدف القادة وصناع القرار ورؤساء الشركات وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية، إلى جانب المنتجين والمخرجين وكتاب السيناريو وشركات الإنتاج والتوزيع ومزودي الخدمات الفنية والتقنية.

يتضمن المنتدى مؤتمراً وجلسات حوارية، ومعرضاً للشركات العاملة في صناعة الأفلام، إضافة إلى ورش عمل متخصصة، بما يتيح التواصل المباشر بين أصحاب المشاريع والخبرات والجهات الاستثمارية والتمويلية.

94 اتفاقية بمليار ريال

تأتي النسخة الرابعة بعد حصيلة اقتصادية سجلتها الدورات الثلاث السابقة، تمثلت في توقيع 94 اتفاقية تجاوزت قيمتها الإجمالية مليار ريال، ما يمنح النسخة الجديدة زخماً لاستقطاب مزيد من الاستثمارات والشراكات المرتبطة بصناعة الأفلام.