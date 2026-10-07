أكدت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، عدم نيتها خوض تجربة الغناء مجدداً، وذلك بعد أيام من طرح أغنيتها الأولى «على موجة الحب» عبر يوتيوب، حيث حققت 3.4 آلاف مشاهدة فقط حتى الآن.

آخر مرة

وأوضحت شام خلال حوارها مع سارة دندراوي في برنامج «تفاعلكم»، أن السبب في قرارها يعود إلى الانتقادات الواسعة التي صاحبت أغنيتها الأولى، مما سبب إزعاجاً لوالدتها أصالة، التي قالت لي شام: «آخر مرة تغني»، بعد ترحيبها بالتجربة في البداية.

وأضافت شام أن أصالة رحبت بأغنية «على موجة الحب» لأول مرة لأنها تحتوي على بهجة وطاقة إيجابية، وكانت مرتبطة بمشروعها الخاص وليس كعمل تجاري أو فني، ووافقت على طرحها للجمهور عبر الإنترنت. وأكدت شام وعدها لوالدتها بأن هذه ستكون آخر مرة تسمع صوتها في عمل فني، مشيرة إلى أن دخولها عالم الغناء كان صدفة، بمناسبة مرور 7 أعوام على تدشين مشروعها الخاص، وقرب افتتاح فرع جديد في بيروت.

الفن لايورث

كما أضافت: «أنا مدركة تماماً أنني لست موهوبة في الغناء، وهذه أول وآخر مرة أغني».

وأشارت إلى أن الغناء ليس مهمة سهلة كما يعتقد البعض، إذ يتطلب مجهوداً ضخماً، مستشهدة بتجربتها الغنائية الأولى التي بذلت فيها جهداً كبيراً، وذهبت إلى الاستوديو ثلاث مرات لإعادة الغناء، معربة عن تفهمها لانتقادات الجمهور بأن الفن لا يورث، وأن الأغنية كانت مجرد احتفالية ورغبة في نشر طاقة المحبة مع فريقها.".