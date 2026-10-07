أطلق أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي برنامجاً رقمياً جديداً يتيح ربط تقييم أداء رؤساء البلديات بآراء المواطنين ومتابعتهم حاجات المستفيدين واستطلاع آرائهم، بما يستهدف رفع مستوى الامتثال وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

ويأتي البرنامج ضمن حزمة من الأنظمة والخدمات الرقمية الجديدة التي دشنتها الأمانة لتطوير آليات العمل في البلديات التابعة لها، من بينها برنامج لإدارة ومتابعة المهام يتيح المراقبة والقياس ويرفع كفاءة المخرجات ويسرّع الوصول إلى البيانات.

وشملت الحزمة كذلك ربط منصة الموارد البشرية في الأمانة بالبلديات، بما يوفر تجربة موحدة للمنسوبين، ويسهّل الوصول إلى الخدمات والبيانات.

وتزامن تدشين الأنظمة مع استعراض مستوى نضج المراجعة الداخلية في الأمانة، والتقى أمين الطائف بمستشار وزير البلديات والإسكان والمشرف العام على المراجعة الداخلية بالوزارة محمد السعيد، وناقش معه أبرز فرص التطوير والتحسين، وتبادل الخبرات والممارسات المهنية، بما يعزز كفاءة أعمال المراجعة الداخلية ويرفع مستوى النضج المؤسسي.