تعود ربطات الشعر هذا الخريف بلمسة أكثر أنوثة، حيث يتم تنسيقها مع الغرّة المنسدلة، في إطلالة تجمع بين الطابع الرومانسي واللمسة الشبابية. بدلاً من رفع الشعر بالكامل وإبعاد الغرّة عن الوجه، تظهر الربطات مع خصلات أمامية فضفاضة تمنح التسريحة مظهراً أكثر نعومة وحيوية.

وتتنوع الربطات بين التصاميم الصغيرة والبسيطة، والشرائط الطويلة التي تنسدل خلف الشعر، وصولاً إلى القطع الكبيرة التي تضيف حضوراً واضحاً إلى التسريحة. أما الغرّة، فتظهر بأشكال مختلفة، من الغرّة الستارية إلى الخصلات الجانبية الناعمة، لتكسر صرامة تسريحة الشعر المربوط.

وتناسب هذه الصيحة الشعر المرفوع على شكل ذيل حصان أو كعكة منخفضة، كما يمكن اعتمادها مع ضفيرة بسيطة للحصول على مظهر أكثر مرحاً. وتبرز الألوان الداكنة مثل الأسود والبني والبرغندي كخيارات مثالية للخريف، إلى جانب الشرائط المخملية التي تضيف لمسة فاخرة إلى التسريحة.

ولا تحتاج الصيحة إلى تصفيف مبالغ فيه؛ فسر جاذبيتها يكمن في ترك بعض الخصلات حول الوجه بشكل طبيعي، مع اختيار ربطة تتناسب مع حجم الشعر وطول الغرّة.