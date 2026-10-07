حضرت المؤثرة السعودية لمى العقيل عرض دار جورج حبيقة ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس لموسم ربيع وصيف 2027، في ظهور عكس أسلوبها المعروف بالأناقة الراقية والاختيارات الأنثوية اللافتة.

وجاءت إطلالة لمى متناغمة مع الأجواء الرومانسية التي سيطرت على عرض جورج حبيقة، الذي برزت ضمن مجموعته الجديدة تفاصيل مستوحاة من الورود والتطريزات الناعمة، إلى جانب حضور واضح للألوان والتفاصيل الراقية.

واعتمدت لمى في ظهورها على تصميم حمل الطابع الفاخر دون مبالغة، مع الحفاظ على حضورها الخاص أمام عدسات المصورين في الصفوف الأمامية. وجاء التنسيق ليؤكد قدرتها على اختيار إطلالات تجمع بين الأنوثة والفخامة واللمسة العصرية، وهي العناصر التي أصبحت جزءاً واضحاً من أسلوبها في المناسبات العالمية.

ولم تكتفِ لمى بالتصميم وحده، إذ جاء تنسيقها الجمالي هادئاً ومتوازناً مع اللوك، لتترك التفاصيل الرئيسية للإطلالة تأخذ مساحة الحضور، بدلاً من اللجوء إلى مكياج أو إكسسوارات مبالغ فيها.