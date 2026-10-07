ودع النجم الجزائري رياض محرز النادي الأهلي وجماهيره، قبل الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى صفوف الشمال القطري في صفقة انتقال حر.

وكان الأهلي قد أعلن في يوليو الماضي فسخ تعاقده مع رياض محرز، بعد ثلاثة مواسم قضاها الجناح الجزائري بقميص (الراقي)، فيما حسم محارب الصحراء الجدل حول مستقبله أخيراً، بعدما وصل إلى قطر خلال الساعات الماضية لإتمام انتقاله إلى الشمال.

محرز يودع الأهلي وجماهيره

وكتب محرز عبر حسابه على منصة (إكس): «كما تعلمون، لقد انتهت مسيرتي مع النادي، لكنني لم أرغب في الرحيل دون أن أعرب لكم جميعاً عن خالص تقديري وامتناني، لقد كانت هذه الفترة محطة مميزة في مسيرتي المهنية وحياتي؛ إذ التقيت بأشخاص رائعين يساهمون في رسم ملامح مستقبل كرة القدم في المملكة العربية السعودية».

فخور بارتداء قميص الأهلي

وأضاف: «أنا فخور للغاية بارتداء ألوان هذا النادي ومشاركة فرحة التتويج بالألقاب معكم، فقد كان شرفاً كبيراً لي تمثيل هذا الكيان، شكراً لمجلس الإدارة، والجهاز الفني، وكافة العاملين خلف الكواليس، وزملائي اللاعبين على كل شيء؛ شكراً لدعمكم المستمر يوماً بعد يوم».

واختتم النجم الجزائري رسالته قائلاً: «آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الرحلة بقدر ما استمتعتُ بها أنا.. إلى اللقاء».

أرقام محرز

وخلال مسيرته مع (الراقي)، شارك محرز في 122 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 37 هدفاً وقدم 50 تمريرة حاسمة، وتوج مع الفريق بدوري أبطال آسيا للنخبة مرتين، وكأس السوبر السعودي.