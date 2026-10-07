أسدل ليونيل ميسي الستار على مسيرته الدولية مع الأرجنتين بأداء استثنائي، بعدما صنع هدفين وسجل الثالث في فوز بلاده 3-0 على بنين، في ليلة وداع عاطفية بملعب مونومنتال.

وأنهى ميسي ظهوره الدولي الأخير بالطريقة التي تليق بمسيرته، بعدما كان حاضراً في الأهداف الثلاثة للمنتخب الأرجنتيني، ليساهم في انتصار ودي على بنين ويودع جماهير بلاده بانتصار جديد.

وأقيمت المباراة أمام مدرجات ممتلئة في ملعب مونومنتال بالعاصمة بوينس آيرس، وسط أجواء احتفالية وتكريم خاص لقائد الأرجنتين، الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب مسيرة امتدت لأكثر من 21 عاماً.

ودخل ميسي أرض الملعب برفقة أطفاله الثلاثة، وسط استقبال حافل من الجماهير التي حضرت لتوديع أحد أبرز نجوم تاريخ كرة القدم. وبدت علامات التأثر واضحة على اللاعب والجهاز الفني والجماهير في ليلة حملت طابعاً استثنائياً.



وتوقفت المباراة في الدقيقة العاشرة، في إشارة إلى القميص الذي ارتداه ميسي طوال مسيرته مع الأرجنتين، ليحصل قائد المنتخب على تحية جماهيرية حاشدة، قبل أن يستأنف اللقاء وسط أجواء احتفالية.

وبعد شوط أول انتهى دون أهداف، احتاج ميسي دقائق قليلة في الشوط الثاني ليترك بصمته الأولى، بعدما صنع هدف التقدم لنيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 48.

ولم يتوقف تأثير قائد الأرجنتين عند ذلك، إذ عاد وصنع الهدف الثاني لزميله نيكو باز في الدقيقة 61، قبل أن يحصل المنتخب الأرجنتيني على ركلة جزاء ترجمها ميسي بنفسه إلى هدف في الدقيقة 71.

وهكذا، شارك ميسي بصورة مباشرة في الأهداف الثلاثة، لينهي آخر مباراة له بقميص الأرجنتين بهدف وتمريرة مزدوجة، في ختام مثالي لمسيرة دولية استمرت أكثر من عقدين.



ومع إطلاق صافرة النهاية، انتهت مسيرة ميسي الدولية بعد 208 مباريات مع الأرجنتين، سجل خلالها 126 هدفاً، ليغادر المنتخب بوصفه صاحب الرقم القياسي في المشاركات والأهداف مع «ألبيسيليستي».

ولم تكن ليلة مونومنتال مجرد مباراة ودية، إذ تحولت إلى احتفال بإرث ميسي مع المنتخب الذي قاده إلى مجموعة من أبرز ألقابه، وفي مقدمتها كأس العالم 2022 وكوبا أمريكا عامي 2021 و2024.

وجاء وداع ميسي بعد سنوات طويلة من الضغط والتوقعات مع المنتخب الأرجنتيني، انتهت بتحقيق أكبر أحلامه عندما قاد بلاده إلى لقب كأس العالم في قطر، بعدما كان قد تُوج قبلها بكوبا أمريكا، ليكتمل بذلك سجل الألقاب الكبرى في مسيرته الدولية.

وبانتهاء مباراة بنين، يطوي ميسي صفحة المنتخب الأرجنتيني بعد أكثر من 21 عاماً، تاركاً خلفه أرقاماً قياسية وألقاباً وذكريات لجماهير عاشت معه واحدة من أبرز فترات تاريخ «راقصي التانغو».