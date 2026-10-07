محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل 5 لاعبين في أفريقيا بالقرن الـ21

تصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة أفضل 10 لاعبين أفارقة في القرن الحادي والعشرين، وفق تصنيف نشره موقع «Score 90»، متقدمًا على عدد من أبرز أساطير القارة، بينهم صامويل إيتو وديدييه دروجبا ويايا توريه وساديو ماني.

ووضع الموقع صلاح في المركز الأول، مستندًا إلى مسيرته الاستثنائية مع الأندية والمنتخب المصري، بينما حل الكاميروني صامويل إيتو ثانيًا، والإيفواري ديدييه دروجبا ثالثًا، ومواطنه يايا توريه رابعًا، والسنغالي ساديو ماني خامسًا.

وأشاد «Score 90» بما قدمه صلاح منذ انتقاله إلى ليفربول عام 2017، معتبرًا أن أرقامه التهديفية مع النادي الإنجليزي وضعته بين أبرز اللاعبين في العالم خلال السنوات الأخيرة، بعدما تحول إلى أحد أكثر الأجنحة تسجيلًا وصناعة للأهداف.



وخلال تسعة أعوام مع ليفربول، سجل صلاح 257 هدفًا في 442 مباراة، وأسهم في تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب ألقاب محلية وقارية أخرى.

ولا تتوقف بصمة قائد منتخب مصر عند إنجازاته مع الأندية، إذ أصبح صلاح أحد أبرز الهدافين المصريين والأفارقة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، ونجح في التسجيل خلال خمس نسخ متتالية من البطولة، في إنجاز وضعه إلى جانب عدد من كبار نجوم القارة.

وجاء اختيار صلاح على رأس القائمة رغم المنافسة مع أسماء صنعت جزءًا كبيرًا من تاريخ كرة القدم الأفريقية في القرن الحالي. ويملك إيتو أربع بطولات لدوري أبطال أوروبا مع ثلاثة أندية مختلفة، إضافة إلى لقبين لكأس أمم أفريقيا وذهبية أولمبياد سيدني 2000، بينما ارتبط اسم دروجبا بالإنجازات الكبرى مع تشيلسي ومنتخب كوت ديفوار.

أما يايا توريه، فترك بصمته خصوصًا خلال تجربته مع مانشستر سيتي، حيث كان أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي، فيما شكل ماني مع صلاح أحد أشهر الثنائيات الهجومية في ليفربول، وقاد السنغال إلى أول لقب لها في كأس الأمم الأفريقية.

وتأتي صدارة صلاح للقائمة في مرحلة جديدة من مسيرته، بعدما انتقل في صيف 2026 إلى طرابزون سبور التركي بعقد يمتد لموسمين، عقب تسعة أعوام قضاها مع ليفربول.

وبذلك يواصل اللاعب المصري ترسيخ مكانته كواحد من أبرز رموز كرة القدم الأفريقية في القرن الحادي والعشرين، بعدما جمع بين الاستمرارية والأرقام القياسية والبطولات، ليجد نفسه في صدارة قائمة تضم بعضًا من أكبر أساطير القارة.