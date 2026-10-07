يواصل الفنان المصري كريم عبدالعزيز تنويع اختياراته الفنية، متنقلًا بين الأنماط السينمائية المختلفة، إذ يخوض تجربة جديدة من خلال الفيلم المصري (مطلوب عائلياً)، الذي يجمع بين الكوميديا والطرح الاجتماعي، ويناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالعلاقات الأسرية وتربية الأبناء.

وأكد كريم عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، أن طبيعة الفيلم كانت من أبرز العوامل التي دفعته للموافقة عليه، مشيرًا إلى أن الأحداث تتناول مشكلات قريبة من الواقع الذي يعيشه الجمهور داخل البيوت، لكن في إطار كوميدي.

قضايا أسرية من قلب الواقع

وأوضح أن الفيلم لا يقدم الكوميديا لمجرد الإضحاك، إنما يطرح من خلالها عددًا من القضايا الاجتماعية والأسرية، لافتًا إلى أن ما جذبه في السيناريو شعوره بأن الشخصيات والمواقف قريبة من مشكلات نعيشها أو نسمع عنها بشكل مستمر.

وأضاف أن العمل يحمل رسالة مهمة تتعلق بتربية الأبناء، مؤكدًا أن التربية لا ترتبط بالمال وحده، وإنما تحتاج إلى الوقت والاهتمام والحنان، خصوصًا مع التحديات التي أصبحت تحيط بالأبناء في الوقت الحالي.

تحديات التصوير في ماليزيا

وعن كواليس العمل، كشف كريم عبدالعزيز أن التصوير في ماليزيا كان من أكثر المراحل التي واجهت تحديات، بسبب طبيعة الأجواء وصعوبة بعض مواقع التصوير.

وأشار إلى أن بعض المناطق كانت تضم مرتفعات ومواقع يصعب العمل فيها، وهو ما دفع فريق الفيلم إلى قضاء فترة في البحث عن أماكن مناسبة تتوافق مع طبيعة المشاهد والأحداث، قبل الاستقرار على عدد من المواقع النهائية.

للمرة الثانية مع ياسمين صبري

ويجمع (مطلوب عائليًا) كريم عبدالعزيز بالفنانة ياسمين صبري للمرة الثانية، بعد مشاركتهما في فيلم (مشروع X)، وهو التعاون الذي وصفه كريم بأنه قائم على حالة من التفاهم والكيمياء بينهما.

وأعرب عن سعادته بترشيح المخرج معتز التوني لياسمين صبري للمشاركة في الفيلم، مؤكدًا أن علاقتهما تقوم على الود والاحترام، ومشيدًا بأدائها وشخصيتها.

تحديات التمثيل

ورغم مشواره الطويل ونجاحاته المتتالية، أكد كريم عبدالعزيز أنه لا يدخل أي عمل جديد بثقة زائدة، بل يتعامل معه وكأنه يخوض تجربته الأولى ويشعر أيضاً في كل عمل بالخوف والتوتر، ويحاول دائمًا ألا يستسلم لإحساس النجومية، موضحًا أن تركيزه الأساسي ينصب على تقديم عمل يرضي الجمهور.

وأشار إلى أن التغيرات المتسارعة في المجتمع تفرض على الفنان أن يظل مواكبًا للعصر، سواء فيما يتعلق بالتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي أو التغيرات التي يشهدها التعليم والحياة اليومية، مؤكدًا أهمية أن يطور الفنان من نفسه باستمرار ويقدم أعمالًا تحمل قيمة للمجتمع.

مفاجآت في عيد الأضحى

وعن مشاريعه المقبلة، كشف كريم عبدالعزيز عن الجزء الثالث من فيلم (الفيل الأزرق)، مؤكدًا أن العمل من المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى، لافتًا إلى أنه يجمع كلًا من ماجد الكدواني ودينا الشربيني ونيللي كريم، فضلًا عن مجموعة من الأبطال الجدد، واعداً الجمهور بوجود العديد من المفاجآت داخل الأحداث.