حسمت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق الجدل الذي رافقها لسنوات بشأن عدد زيجاتها، كاشفة أن الأرقام المتداولة حول هذا الأمر لم تكن دقيقة، وأنها تزوجت خمس مرات فقط، كما تحدثت عن أسباب عدم استمرار تجاربها السابقة وموقفها من الزواج مجدداً.

«تزوجت 5 مرات فقط»

وأوضحت غادة عبد الرازق في تصريحات تلفزيونية أنها كانت تتعمد أحياناً ذكر أرقام أكبر من الحقيقة في زيجتها للجمهور، بعدما لاحظت تداول معلومات غير دقيقة حول زواجها وحياتها الخاصة.

وقالت إنها كانت تذكر أرقاماً مثل 10 أو 12 زواجاً على سبيل الاستفزاز، رداً على ما كانت تنشره الصفحات ووسائل الإعلام حينها دون الرجوع إليها، مؤكدة أن العدد الحقيقي لزيجاتها هو خمس مرات.

«المشاعر عندي بتترجم لزواج»

وتحدثت غادة عن فلسفتها في العلاقات العاطفية، مؤكدة أن الاستقرار والأمان يمثلان عنصرين أساسيين بالنسبة إليها، وأن نشأتها وتربيتها أسهما في تكوين هذه الرؤية، موضحة أنها عندما ترتبط بشخص وتحمل تجاهه مشاعر حقيقية، فإنها تفضل أن تتوج العلاقة بالزواج، مشيرة إلى أنها لا تفضل فكرة الارتباط دون إطار رسمي.

الحب حاضر في زيجاتها الخمس

وأكدت أنها أحبت أزواجها الخمسة، وأن قرارات الزواج جاءت بدافع مشاعر حقيقية، لكنها ترى أن عدم استمرار الزيجات يعود في الأساس إلى عدم التوفيق في الاختيار، موضحة أن وجود الحب لم يكن كافياً لضمان استمرار العلاقة.

«لا أفكر في الزواج حالياً»

وكشفت غادة أنها منفصلة عن زوجها الأخير منذ أربع سنوات، مؤكدة أنها لا تفكر في الزواج مرة أخرى خلال الفترة الحالية، لأنها ترى أن أمامها أموراً أخرى تحتاج إلى التركيز عليها أكثر من خوض تجربة ارتباط جديدة.

مرضها النفسي وكيفية علاجها

وتحدثت غادة عبد الرازق عن جانب آخر من حياتها، كاشفة خضوعها للعلاج النفسي منذ سن 31 عاماً، بعد معاناتها من الاكتئاب والخوف، موضحة أنها استمرت في تناول الأدوية لسنوات قبل أن تتوقف عنها قبل نحو عامين، كما أشارت إلى أنها كانت في بعض الفترات تلجأ إلى زيادة الجرعات، ولم تكن تفضل فكرة السفر للخارج أو دخول مصحة لتلقي العلاج.

وأوضحت أن موقفاً جمعها بابنتيها خلال خضوعها لإحدى العمليات كان له دور في إعادة التفكير في الاستمرار بالأدوية، بعدما طرحتا عليها أسئلة بشأن العقاقير التي تتناولها، وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرار بالتوقف عن تناولها.