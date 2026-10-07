تحوّل 22 أكتوبر إلى موعد يتجاوز حدود حفل غنائي جديد في موسم الرياض، بعدما أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عودة الفنان فضل شاكر إلى الحفلات الجماهيرية، من مسرح أبو بكر سالم، منهياً غياباً امتد نحو 14 عاماً عن الظهور الغنائي في السعودية.

وتحمل الأمسية عنوان «عودة الغايب»، وتأتي بعد يوم واحد من انطلاق النسخة السابعة لموسم الرياض، فيما يبدأ طرح التذاكر عند الثامنة مساء (الأربعاء) 7 أكتوبر عبر منصة «ويبوك». ويجري شاكر بروفاته مع فرقته استعداداً للحفل، وسط ترقب لقائمة تجمع أرشيفه الغنائي وإصداراته الحديثة.

وتمنح الأرقام عودة شاكر ثقلاً إضافياً؛ ففي Joy Awards 2026، حصد جائزتين بتصويت الجمهور: «الفنان المفضل» في فئة الموسيقى، و«الأغنية المفضلة» عن «صحّاك الشوق»، في مؤشر على استمرار حضوره الجماهيري رغم سنوات الابتعاد عن المسرح.

وبين 14 عاماً من الغياب، وجائزتين في 2026، وموعد واحد في 22 أكتوبر، تبدو ليلة الرياض أقرب إلى اختبار جماهيري لعودة فنية كاملة، يستعيد خلالها شاكر مساحة ظل حاضراً فيها بالصوت والأغنية، حتى عندما ابتعد عن خشبات الحفلات.