أشاد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بمبادرة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالتبرع بالدم، وإطلاق الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم.

وأوضح الصمعاني أن مبادرة ولي العهد تحمل رسالة إنسانية يتجاوز أثرها المباشر، إذ بدأ ولي العهد بنفسه فكان قدوةً للمجتمع، مما يسهم في اتساع المشاركة في التبرع بالدم.

وقال الصمعاني: "مبادرة ولي العهد صورة ملهمة للقيادة بالفعل؛ يبدأ أثرها من المبادرة، ويمتد بمشاركة أبناء الوطن في عطاءٍ يمنح الحياة".

وسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة أمنها وعزها وازدهارها.