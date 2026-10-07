رفع نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز أسمى آيات الشكر والامتنان إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على تبرّعه بالدم ودعمه غير المحدود للعمل الإنساني، من خلال إطلاقه الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026م.

وأكد أن هذه الحملة تأتي امتدادًا للمبادرة الإنسانية التي أطلقها ولي العهد العام الماضي، والتي أسهمت في تعزيز ثقافة التبرع الطوعي بالدم وترسيخ قيم العطاء والتكافل المجتمعي في المملكة.

وقال نائب أمير نجران: «إن تبرع ولي العهد يجسد القدوة الملهمة في العمل الإنساني، ويبعث برسالة وطنية تحفّز أفراد المجتمع على المشاركة في هذا العمل النبيل الذي يسهم في إنقاذ الأرواح ودعم المرضى».

وأشار نائب أمير منطقة نجران إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الإنسانية التي تجسد نهج القيادة في دعم صحة الإنسان والارتقاء بجودة حياته، وتعزيز العمل التطوعي؛ بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية السعودية 2030 نحو بناء مجتمع حيوي يتمتع أفراده بحياة صحية متكاملة.

ودعا أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يمدّهما بموفور الصحة والعافية، ويديم على الوطن الغالي الأمن والرخاء.