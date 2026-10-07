عاد اسم الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب إلى دائرة الاهتمام مجددًا، بعد منشور غامض نشره المستشار تركي آل الشيخ حمل اسمها منفردًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون الكشف عن تفاصيل أو طبيعة المفاجأة المرتبطة بها.

وأثار المنشور حالة من الترقب بين جمهور شيرين، الذي بدأ يتساءل عما إذا كانت الإشارة تمهيدًا لعودتها إلى الحفلات الغنائية، وتحديدًا من خلال فعاليات موسم الرياض في نسخته السابعة.

عودة محتملة إلى الحفلات

وجاءت الإشارة إلى شيرين في توقيت يشهد استعدادات مكثفة لانطلاق عدد من الفعاليات الفنية في موسم الرياض، ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن ظهورها المرتقب، خصوصًا بعد فترة من الغياب عن الحفلات والأنشطة الفنية.

وتساءل متابعون عما إذا كان اسم شيرين سيقود إلى الإعلان عن حفل غنائي جديد لها، أم أن المفاجأة المنتظرة ترتبط بعمل أو ظهور فني مختلف.

هل تتكرر مفاجأة فضل شاكر؟

وزادت التكهنات بعدما تذكر الجمهور الطريقة ذاتها التي سبقت الإعلان عن حفل الفنان اللبناني فضل شاكر، إذ ظهر اسمه أولًا في منشور مقتضب، قبل الكشف عن تفاصيل الحفل المقرر في 22 أكتوبر الجاري.

ومن هنا، برز احتمال أن يكون نشر اسم شيرين مقدمة لإعلان جديد خلال الأيام القادمة، وإن كانت التفاصيل لا تزال غير معلنة رسميًا.

هل تجمعها مناسبة مع فضل شاكر؟

وامتدت التوقعات إلى احتمال ظهور شيرين إلى جانب فضل شاكر، سواء خلال حفله المرتقب أو ضمن مناسبة فنية تجمعهما، خاصة أن الفنانين قدما معًا أغنية «كل عام وأنت حبيبي» عام 2004، والتي تعد من أبرز أعمالهما المشتركة.

ورغم تعدد السيناريوهات المتداولة، لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي يكشف حقيقة مشاركة شيرين عبدالوهاب في موسم الرياض أو طبيعة المفاجأة المرتقبة، لتبقى عودتها إلى الحفلات السعودية مجرد احتمال ينتظر التأكيد.

نشاط فني مكثف

يشار إلى أن طرحت شيرين عبدالوهاب بالأيام الماضية أغنيتي «خاين» و«كان عندك كام سنة» ضمن ألبومها الجديد، في خطوة تواصل بها إصدار أغنيات الألبوم تباعًا خلال عام 2026.

نفي الارتباط

ويأتي الإصداران بعد مجموعة من أعمالها الجديدة، بينها «الحضن شوك» و«تباعًا تباعًا» ودويتو «بحرية» مع محمد حماقي، فيما نفت مصادر مقربة منها ارتباطها حاليًا، مؤكدة أن الخاتم الذي ظهرت به مؤخرًا ليس دبلة.