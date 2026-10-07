فاجأ الفنان المصري محمد رمضان الجمهور بإطلالة غير معتادة خلال أحدث ظهور له، بعدما ظهر حليق الرأس أثناء حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن مشروعه العقاري الجديد، في تغيير لافت جاء بالتزامن مع استعداداته لمسلسله المقبل (عشماوي).

وأثار مظهر رمضان الجديد تساؤلات حول ما إذا كان تغيير إطلالته يرتبط بالشخصية التي يستعد لتقديمها في المسلسل، خاصة أن التحضيرات للعمل دخلت مراحلها الأخيرة استعدادًا لانطلاق التصوير.

استعدادات «عشماوي»

ويستعد محمد رمضان لبدء تصوير (عشماوي) منتصف أكتوبر الجاري؛ تمهيدًا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، في عمل يعيده إلى المنافسة الرمضانية بعد غياب استمر ثلاث سنوات.

ويجسد رمضان خلال الأحداث شخصية (خليفة)، الذي يعرف بلقب (عشماوي)، ويعمل منفذًا لأحكام الإعدام في مصلحة السجون، وهي شخصية تفتح أمامه مساحة لتقديم دور مختلف خلال الموسم الرمضاني المقبل.

عودة إلى الدراما الرمضانية

ويمثل (عشماوي) عودة محمد رمضان إلى موسم دراما رمضان بعد غياب ثلاث سنوات، إذ يراهن على تجربة جديدة تحمل ملامح مختلفة عن أعماله السابقة، والمسلسل من تأليف محمد إسماعيل أمين، ومدير التصوير حسين عسر، وإخراج بيتر ميمي، ويجمع عددًا من نجوم الفن أبرزهمباسم سمرة، إسعاد يونس، انتصار، وعدد آخر من النجوم.

تطوع لتطوير مسجد

في سياق مختلف، كشف رمضان سابقاً عن تحركه للتطوع في تطوير مسجد يقع بجوار مبنى مديرية أمن الجيزة القديم في القاهرة، مؤكدًا أن الاهتمام بالمسجد يأتي ضمن أولوياته منتظراًقرار الموافقة من وزارة الأوقاف للتطوير، وذلك عقب تفاعل أحد متابعيه مع منشور تناول المنطقة المحيطة بالمبنى ومشروعًا استثماريًا مرتقبًا فيها.