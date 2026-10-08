اختارت هيئة الأفلام السعودية فيلم «مسألة حياة أو موت» للمخرج أنس باطهف، لتمثيل المملكة رسمياً في فئة أفضل فيلم دولي ضمن الدورة الـ99 من جوائز الأوسكار، بعد ترشيحه من اللجنة المعنية باختيار الفيلم السعودي للمنافسة الدولية.

من البحر الأحمر إلى الأوسكار

يأتي الترشيح تتويجاً لمسار سينمائي قطعه الفيلم منذ عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة في ديسمبر 2025، قبل وصوله إلى دور العرض السعودية في 25 يونيو الماضي.

وواصل الفيلم حضوره في مهرجان أفلام السعودية بدورته الـ12، حيث حصل على تنويه خاص من لجنة التحكيم، فيما حصدت سارة طيبة جائزة النخلة الذهبية لأفضل تمثيل عن أدائها في العمل.

رحلة المنافسة تبدأ

ويضع الترشيح السعودي «مسألة حياة أو موت» ضمن الأعمال التي تخوض مراحل المنافسة على أوسكار أفضل فيلم دولي، إذ يخضع الفيلم للتقييم والفرز من جانب أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، قبل الوصول إلى القائمة النهائية، على أن يعلن عن الفيلم الفائز خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في مارس 2027.

أول عرض رقمي

وفي خطوة تزامناً مع مواصلة الفيلم مشواره، يستقبل الجمهور «مسألة حياة أو موت» رقمياً عبر منصة شاهد، اعتباراً من 22 أكتوبر الجاري، ليكون ذلك أول إتاحة للعمل عبر المنصات الرقمية.

سارة طيبة ويعقوب الفرحان في البطولة

يجمع الفيلم في بطولته سارة طيبة، ويعقوب الفرحان، وحسام الحارثي، وأماني الجميل، وغادة عبود، ورهف إبراهيم، ونجلاء العبدالله، فيما كتبت سارة طيبة السيناريو، وتولى أنس باطهف الإخراج.

حكاية استثنائية في جدة

تدور الأحداث في جدة حول «حياة»، شابة تسيطر عليها قناعة بأن لعنة متوارثة ستنهي حياتها مع بلوغها الثلاثين، بينما يجسد يعقوب الفرحان شخصية «يوسف»، جراح قلب منعزل يواجه صراعاً مع ميول قاتمة.

ويجمع لقاء غير متوقع بين الشخصيتين، لتنشأ بينهما خطة غريبة تتحول تدريجياً إلى علاقة عاطفية، في عمل يمزج الكوميديا الرومانسية السوداء بالخيال، ويطرح موضوعات الخوف والعزلة والرغبة في التواصل الإنساني.