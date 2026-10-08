في إنجاز طبي جديد يعكس كفاءة المنظومة الصحية السعودية، أُعلن عن نجاح مرحلة الفصل الجراحي للتوأم الملتصق المغربي «سجى وضحى» بسلاسة تامة وفي وقت قياسي، لتنتقل الطفلتان مباشرة إلى الخطوة الأخيرة المتمثلة في الجراحة التجميلية بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض.

العملية الدقيقة التي قادها الدكتور عبدالله الربيعة ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، سارت وفق خطة محكمة قسّمت التدخل الجراحي إلى مراحل متعددة للتعامل مع الالتصاق المعقد في منطقتي الصدر والبطن، والاشتراك في أغشية القلب والكبد والأمعاء. ومع إتمام الفصل بنجاح، يباشر الفريق الطبي الآن استكمال الإجراءات التجميلية لضمان أفضل فرصة حياة كريمة وصحية للطفلتين، مواصلين بذلك مسيرة نجاح البرنامج الذي لطالما صنع الفارق للعائلات حول العالم.