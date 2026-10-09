انتقلت إلى رحمة الله تعالى الكاتبة الدكتورة هيفاء أحمد اليافي، حرم وزير الصحة وسفير المملكة لدى ألمانيا سابقاً الدكتور أسامة بن عبدالمجيد شبكشي.

ونعت المذيعة أمينة العبدالله الفقيدة عبر حسابها، معربة عن حزنها لرحيل والدة صديقتها مايا، ومشيرة إلى أن فقد الأم يمثل خسارة كبيرة للسند والحنان، وأن ذكراها ستظل حاضرة في حياة أبنائها وذكرياتهم، داعية الله أن يجبر قلوب أسرتها ومحبيها.

وتُعد الراحلة من الشخصيات الثقافية والاجتماعية التي أسهمت في مجالات الكتابة الصحفية والعمل الاجتماعي والتنموي؛ إذ تولت لسنوات رئاسة قسم الترشيح والدراسات الميدانية في الفرع النسائي لوزارة الخدمة المدنية بجدة، وأسهمت في إعداد دراسات ميدانية هدفت إلى تمكين المرأة وفتح مجالات العمل أمامها في القطاعات الإدارية والاجتماعية والصحية.

كما كان لها حضور فكري وثقافي من خلال كتاباتها وإسهاماتها الاجتماعية، إلى جانب مساندتها لزوجها الراحل الدكتور أسامة شبكشي خلال مسيرته في المناصب القيادية والتمثيل الدبلوماسي للمملكة.

والفقيدة والدة مايا أسامة شبكشي، حرم الدكتور هيثم طلال جمجوم، وشقيقة المهندس طارق، والدكتور عبدالله، والدكتور وليد، ولمياء وعبدالمجيد، وعائشة، ويوسف، وماجد أبناء أحمد اليافي، وجدة طلال وتالة هيثم جمجوم.

ومن المقرر أن يُصلّى على الفقيدة بعد صلاة (الجمعة) في مسجد الجفالي، ثم يُوارى جثمانها الثرى في مقبرة أمنا حواء بجدة.

ويُقام عزاء الرجال لمدة يومين، ابتداءً من غد (السبت)، بعد صلاة المغرب في مسجد أبي بكر الصديق بحي الزهراء في جدة.

«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى ذوي الفقيدة، سائلة الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.