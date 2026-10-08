تلقى زاهر الذويبي، مدير إدارة الخدمات ببلدية بني سعد، التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلى المرتبة الثامنة.
وعبّر الذويبي عن سعادته بهذه المناسبة، داعيًا الله تعالى أن يجعلها عونًا له على خدمة الدين ثم المليك والوطن.
تلقى زاهر الذويبي، مدير إدارة الخدمات ببلدية بني سعد، التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلى المرتبة الثامنة.
وعبّر الذويبي عن سعادته بهذه المناسبة، داعيًا الله تعالى أن يجعلها عونًا له على خدمة الدين ثم المليك والوطن.
Zahir Al-Dhuwaibi, the Director of the Services Department at Bani Saad Municipality, received congratulations and best wishes on the occasion of his promotion to the eighth rank.
Al-Dhuwaibi expressed his happiness on this occasion, praying to God Almighty to make it a support for him in serving the religion, then the king and the homeland.