تلقى زاهر الذويبي، مدير إدارة الخدمات ببلدية بني سعد، التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلى المرتبة الثامنة.



وعبّر الذويبي عن سعادته بهذه المناسبة، داعيًا الله تعالى أن يجعلها عونًا له على خدمة الدين ثم المليك والوطن.