مثُل بحّار في البحرية الملكية البريطانية أمام القضاء في لندن، بعد اتهامه بالحصول على معلومات دفاعية واستخباراتية حساسة والاحتفاظ بها، واتخاذ خطوات تمهيدية للكشف عنها لصالح روسيا.

وقالت النيابة العامة البريطانية إن تيدي يونغ (24 عاماً) كان يعمل في استخبارات العمليات البحرية، ويتمتع بتصريح أمني رفيع أتاح له الوصول إلى أنظمة ومعلومات دفاعية واستخباراتية حساسة.

وتتهم النيابة يونغ بالوصول إلى معلومات محمية والاحتفاظ بها، إلى جانب أنشطة قالت إنها تتوافق مع الاستعداد لتمرير معلومات إلى قوة أجنبية.



رسالة باللغة الروسية

وكشفت تفاصيل عُرضت أمام محكمة وستمنستر أن يونغ أعد رسالة باللغة الروسية تضمنت معلومات سرية، واتخذ خطوات قالت النيابة إنها كانت تهدف إلى التواصل مباشرة مع السلطات الروسية. كما اتُهم باستخدام «الويب المظلم» في محاولة للوصول إليها.

كما تتهمه السلطات بنسخ معلومات محمية والاحتفاظ بها خلال الفترة من 26 نوفمبر 2024 إلى 21 مايو 2025.



تهمتان بموجب الأمن القومي

وأعلنت شرطة العاصمة البريطانية أن يونغ يواجه تهمتين بموجب قانون الأمن القومي لعام 2023.

وتتعلق التهمة الأولى بالقيام بأفعال تحضيرية استعداداً للكشف عن معلومات محمية، فيما تتعلق الثانية بالحصول على معلومات محمية أو نسخها أو تسجيلها أو الاحتفاظ بها بقصد أن يعود ذلك بالنفع على قوة أجنبية، مع العلم أو وجوب العلم بأن ذلك قد يضر بأمن المملكة المتحدة أو مصالحها.



اعتقاله من منزله

وأوقفت شرطة مكافحة الإرهاب يونغ في منزله بمقاطعة بيدفوردشير في 6 أكتوبر الجاري، قبل نقله إلى الحجز في لندن، فيما أجازت النيابة العامة البريطانية في اليوم التالي توجيه الاتهامات إليه.

وكان يونغ قد أوقف للمرة الأولى في مايو 2025، قبل الإفراج عنه بكفالة على ذمة التحقيق، وتعليق تصريحه الأمني وإبعاده عن مهامه.



«اتهامات خطيرة للغاية»

وقالت رئيسة شرطة مكافحة الإرهاب في لندن هيلين فلاناغان إن الاتهامات «خطيرة للغاية» لكونها موجهة إلى فرد عامل في القوات المسلحة، مؤكدة أن المحققين عملوا بصورة وثيقة مع وزارة الدفاع البريطانية لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من أي مخاطر محتملة مرتبطة بالقضية.



إحالته إلى «أولد بيلي»

وقررت المحكمة إبقاء يونغ رهن الاحتجاز، وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية المركزية في لندن «أولد بيلي»، حيث من المقرر أن يمثل مجدداً في 16 أكتوبر.

وأكدت البحرية الملكية البريطانية توجيه الاتهامات إلى أحد أفرادها، لكنها امتنعت عن التعليق على تفاصيل القضية في ظل استمرار الإجراءات القضائية.

ولا تزال القضية في مرحلة الاتهام، ولم يصدر حتى الآن حكم بإدانة يونغ.