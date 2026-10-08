لفتت قرية بولوتانا الجبلية في جزيرة سردينيا الإيطالية أنظار الباحثين، بعدما كشفت دراسة حديثة عن معدلات مرتفعة لطول العمر بين نسائها، ما جعلها مرشحة للانضمام إلى ما يعرف بـ«المناطق الزرقاء» المرتبطة بارتفاع أعداد المعمرين.

وأظهرت الدراسة المنشورة في مجلة «Frontiers in Aging» أن احتمال وصول المرأة في بولوتانا من سن 70 إلى سن 100 بلغ 13.83% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، مقارنة بـ3.54% على مستوى إيطاليا.



ما المقصود بـ«المنطقة الزرقاء»؟

ويُطلق مصطلح «المنطقة الزرقاء» على المجتمعات التي تسجل معدلات استثنائية في طول العمر، ويعيش فيها عدد لافت من السكان حتى سن 100 وما بعدها.

ولا تعني التسمية أن سكان هذه المناطق يمتلكون سراً مؤكداً لطول العمر، بل تستخدم لوصف مناطق يلاحظ فيها الباحثون نمط ديموغرافي مميز من البقاء حتى أعمار متقدمة.

وتعد سردينيا أصلاً من أشهر المناطق المرتبطة بهذا المفهوم، إلا أن بولوتانا تقع خارج المنطقة السردينية التي عُرفت تاريخياً بارتفاع أعداد المعمرين، وهو ما دفع الباحثين إلى دراستها بشكل مستقل.



تفوق لافت للنساء

وسجلت نساء بولوتانا متوسط عمر متبقٍ عند سن 70 بلغ 20.85 عاماً، مقابل 18.06 عاماً للنساء في إيطاليا.

كما جاءت معدلات النساء في القرية ضمن الأعلى دولياً في المقارنات التي أوردتها الدراسة، إذ حلت بولوتانا بعد هونغ كونغ في مؤشري العمر المتوقع بعد سن 70 واحتمال الوصول إلى سن 100.



19 معمراً خلال 5 سنوات

ويبلغ متوسط عدد سكان بولوتانا 2266 نسمة، فيما سجل الباحثون خلال الفترة من 2021 إلى 2025 وصول 19 شخصاً إلى سن 100، بينهم 14 امرأة و5 رجال.

وكان 6 منهم لا يزالون على قيد الحياة عند نهاية فترة المتابعة التي اعتمدتها الدراسة.

ولم يقتصر الباحثون على البيانات الحديثة، إذ راجعوا سجلات 3060 شخصاً ولدوا في القرية بين عامي 1900 و1925، وتبين أن 38 منهم عاشوا حتى سن 100.

واستخدم الباحثون سجلات مدنية وكنسية موثقة للتحقق من أعمار المعمرين وتقليل احتمال وجود أخطاء في تواريخ الميلاد أو الوفاة.



النساء أكثر وصولاً إلى المئة

وأظهرت النتائج أن احتمال وصول الرجل من سن 70 إلى سن 100 في بولوتانا بلغ 4.92%، مقابل 13.83% لدى النساء.

كما بلغ متوسط العمر المتوقع المتبقي للرجال عند سن 70 نحو 16.02 عاماً، مقابل 20.85 عاماً للنساء.



هل تصبح «منطقة زرقاء» جديدة؟

ورأى الباحثون أن بولوتانا تظهر نمطاً استثنائياً في البقاء حتى الأعمار المتقدمة، خصوصاً لدى النساء، إلا أنهم شددوا على أنها ما تزال «مرشحة» فقط لتكون منطقة زرقاء جديدة.

وأكدت الدراسة أن النتائج تختلف باختلاف الفترة الزمنية التي يتم تحليلها، وأن القرية تحتاج إلى متابعة أطول ومزيد من التحقق الديموغرافي قبل اعتبارها منطقة زرقاء مستقرة بشكل نهائي.



ما سر طول العمر؟

ولم تحدد الدراسة سبباً مباشراً وراء ارتفاع معدلات طول العمر في بولوتانا.

وأشار الباحثون إلى أن تفسير الظاهرة يحتاج دراسات إضافية، فيما تناولت دراسات سابقة عوامل محتملة مثل الروابط الاجتماعية ونمط الحياة والبيئة، من دون إثبات أن عاملاً بعينه هو السبب المباشر.

وشدد الباحثون على أن الدراسة ديموغرافية بالدرجة الأولى، وأن صغر حجم سكان القرية يفرض قدراً من الحذر عند تفسير الأرقام، خصوصاً أن تقديرات البقاء حتى سن 100 تتضمن نطاقاً من عدم اليقين الإحصائي.