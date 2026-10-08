يرقد الزميل طاهر الحصري، على السرير الأبيض في إحدى المستشفيات الخاصة، إثر تعرضه لوعكة صحية.
ويتلقى الحصري العلاج والرعاية الطبية، فيما يطمئن عليه الزملاء والأصدقاء، سائلين الله تعالى أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل، ويديم عليه الصحة والعافية.
يرقد الزميل طاهر الحصري، على السرير الأبيض في إحدى المستشفيات الخاصة، إثر تعرضه لوعكة صحية.
ويتلقى الحصري العلاج والرعاية الطبية، فيما يطمئن عليه الزملاء والأصدقاء، سائلين الله تعالى أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل، ويديم عليه الصحة والعافية.
Colleague Taher Al-Hosari is lying on a hospital bed in a private hospital after suffering from a blood clot in his leg.
Al-Hosari is receiving treatment and medical care, while colleagues and friends check on him, asking God Almighty to grant him a speedy recovery and to bestow upon him health and wellness.