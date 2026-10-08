يرقد الزميل طاهر الحصري، على السرير الأبيض في إحدى المستشفيات الخاصة، إثر تعرضه لوعكة صحية.



ويتلقى الحصري العلاج والرعاية الطبية، فيما يطمئن عليه الزملاء والأصدقاء، سائلين الله تعالى أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل، ويديم عليه الصحة والعافية.