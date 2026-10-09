أعلنت لجنة نوبل النرويجية اليوم (الجمعة) فوز القاضية والحقوقية الجنوب أفريقية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026، تقديراً لجهودها في تعزيز القانون الدولي ومكافحة الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

تُعد بيلاي من أبرز الشخصيات في مجال العدالة الدولية وحقوق الإنسان، إذ شغلت منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014، كما عملت قاضية في المحكمة العليا بجنوب أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، التي ترأستها بين عامي 1999 و2003.

ومن المقرر تسليم الجائزة، البالغة قيمتها 12 مليون كرونة سويدية، في العاصمة النرويجية أوسلو يوم 10 ديسمبر القادم.

وُلدت بيلاي عام 1941 في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا، لعائلة من أصول هندية تاميلية، ونشأت في ظل نظام الفصل العنصري. وبدأت مسيرتها القانونية بالدفاع عن نشطاء مناهضين للفصل العنصري، لتصبح عام 1967 أول امرأة تفتتح مكتباً للمحاماة في إقليم ناتال بجنوب أفريقيا، كما كانت أول امرأة ذات بشرة سمراء تتولى منصب قاضية في المحكمة العليا ببلادها.

وفي عام 1995، انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، حيث أسهمت في قضايا شكلت سوابق مهمة في القانون الدولي، من أبرزها قضية جان بول أكاييسو، التي أرست سابقة قضائية دولية للاعتراف بالاغتصاب بوصفه أحد الأفعال التي قد تشكل إبادة جماعية، إضافة إلى كونه جريمة ضد الإنسانية.

كما شغلت منصب قاضية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بين عامي 2003 و2008، قبل توليها منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث عملت على تعزيز حماية حقوق الإنسان ومناهضة التمييز على المستوى الدولي. وأسهمت كذلك في تأسيس منظمة «إيكوالتي ناو» المعنية بحقوق المرأة والمساواة.