اشتدت العاصفة الاستوائية «سيمون» لتتحول إلى إعصار في المحيط الهادئ، حسبما أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي.

وكانت العاصفة على بعد 380 كيلومتراً جنوب مدينة مانزانيلو الساحلية في غرب المكسيك.

وبلغت السرعة القصوى للرياح المستمرة نحو 120 كيلومتراً في الساعة، متحركة نحو الغرب والشمال الغربي بسرعة 9 كيلومترات في الساعة.

ومن المتوقع أن تتجه نحو الشمال الغربي اليوم (الجمعة) ونحو الشمال (السبت).