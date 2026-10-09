أغلقت وزارة التعليم الماليزية المدارس في عدة ولايات ومناطق اليوم (الجمعة)، بعد أن أدى الضباب الدخاني الناجم عن حرائق الغابات في إندونيسيا إلى ارتفاع تلوث الهواء إلى مستويات غير صحية. وتشمل المناطق المتضررة ولايات جوهور وملقة ونيجيري سمبيلان وسيلانجور في شبه الجزيرة الماليزية، إضافة إلى العاصمة كوالالمبور والمركز الإداري بوتراجايا ومنطقة رومبين بولاية باهانج.

ويصنف «مؤشر تلوث الهواء في ماليزيا» جودة الهواء ضمن مستويات غير صحية عندما تتراوح القراءة بين 101 و200، وغير صحية للغاية عند مستويات تتراوح بين 201 و300، وخطيرة عندما تتجاوز 300.

ووفقًا لبيانات حكومية، سجلت 37 منطقة ماليزية مستويات غير صحية لتلوث الهواء.

وتكافح إندونيسيا لاحتواء حرائق الغابات والأراضي في عدة أقاليم، ما أدى إلى انتشار ضباب كثيف في الدول المجاورة، بما في ذلك ماليزيا وسنغافورة.