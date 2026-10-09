تراجعت أسعار النفط اليوم (الجمعة) مع انحسار المخاوف إزاء إمدادات الشرق الأوسط إلى حد ما بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول إيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 72 سنتاً أو بنسبة 0.7%، لتصل إلى 103.53 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0220 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.6%، ما يعادل 52 سنتاً، لتصل إلى 90.97 دولاراً.

ويتجه خام برنت لتسجيل مكاسب أسبوعية بعد أن ارتفع 4% عند التسوية أمس (الخميس)، بينما من المتوقع أن يسجل خام غرب تكساس الوسيط انخفاضاً أسبوعياً طفيفاً حتى في ظل اضطرابات الإمدادات الناجمة عن إعصار يقترب من ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم.