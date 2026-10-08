التقى رئيس مجلس هيئة السوق المالية مازن بن تركي السديري، اليوم (الخميس) في مقر هيئة السوق المالية، محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين هيئة السوق المالية وصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات.