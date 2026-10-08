لم تعد مكانة السعودية في منطقة الشرق الأوسط معتمدة فقط على حجم اقتصادها أو ثقلها الديني والجغرافي، بل باتت تعتمد أكثر فأكثر على قدرتها على التأثير في اتجاهات السياسات الإقليمية، فالمنطقة تمر حالياً بمرحلة تتشكّل فيها تحالفات وتفاهمات جديدة، وفي خضم هذه التحوّلات تبدو الرياض أكثر حضورًا في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، فالسعودية لا تبحث عن دور متمحور حول ردود الأفعال، وإنما تعمل على بناء نفوذ يرتكز على المصالح والاستقرار والتنمية، وهذا التحوّل يعكس رؤية أوسع لمكانة المملكة، تجعلها طرفًا قادرًا على التأثير في صياغة مستقبل المنطقة، وليس مجرد دولة تتأثر بما يحدث حولها.

أحد أهم عناصر القوة السعودية هو قدرتها على الجمع بين النفوذ السياسي والقدرة الاقتصادية، فالمملكة تمتلك ثقلًا كبيرًا في أسواق الطاقة، لكنها في الوقت نفسه تتحرك لتنويع اقتصادها وتوسيع علاقاتها الاستثمارية والتجارية مع القوى الدولية، وفي عالم أصبحت فيه المصالح الاقتصادية جزءًا أساسيًا من السياسة الخارجية، تستطيع السعودية أن تستخدم مكانتها الاقتصادية لبناء شراكات طويلة المدى مع دول مختلفة، وأن تجعل مصالح هذه الدول مرتبطة باستقرار المنطقة، ولذلك فإن التحول الاقتصادي السعودي لا يمثل مشروعًا داخليًا فقط، بل أصبح أحد مكوّنات القوة الجيوسياسية للمملكة.

وفي الجانب السياسي تتعامل السعودية مع محيطها الإقليمي بمنطق مختلف عما كان يحدث فيما سبق؛ فالحوار والردع أصبحا -جنباً إلى جنب- أدوات أساسية في حل النزاعات، والتفاهمات أصبحت منهجاً أساسياً في إدارة الخلافات بدلاً من تركها تتطور إلى أزمات مفتوحة، وهذا لا يعني أن الرياض تخلت عن مصالحها أو حساباتها الأمنية، بل يعني أنها أصبحت أكثر قدرة على استخدام أدوات متعددة في الوقت نفسه، وهذه المرونة تمنح السعودية مساحة أوسع للحركة، ولاسيما في تلك المنطقة المليئة بالأزمات، فالدولة التي تستطيع إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع أطراف مختلفة تمتلك فرصة أكبر للتأثير في مسار الأحداث.

كما أن التحوّلات الأمنية في المنطقة تفرض على السعودية التفكير في مفهوم جديد للأمن الإقليمي، فالأمن لم يعد مرتبطًا فقط بحماية الحدود والمنشآت الحيوية، وإنما أصبح يشمل أمن الممرات البحرية والطاقة وسلاسل الإمداد والاستقرار الاقتصادي ومواجهة تهديدات الصواريخ والطائرات المسيّرة، ولهذا فإن السعودية تحتاج إلى منظومة علاقات وشراكات واسعة تحمي مصالحها من مصادر التهديد المختلفة، وفي هذا السياق يصبح التعاون مع دول الخليج والدول العربية والقوى الدولية جزءًا من استراتيجية متكاملة، فالرياض تدرك أن أمن الخليج لا يمكن فصله عن أمن البحر الأحمر، وأن استقرار المنطقة يتطلب معالجة جذور الأزمات، وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها بعد اندلاعها.

وتبرز أهمية الدور السعودي كذلك في قدرة المملكة على التعامل مع القوى الدولية المختلفة، فالرياض لا تتحرك ضمن محور واحد، بل تسعى إلى بناء علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة والصين وروسيا وأوروبا والقوى الآسيوية في آن واحد، هذه السياسة تمنح المملكة هامشًا واسعًا للتحرك، وتقلل من اعتمادها على طرف دولي واحد، وفي عالم يتجه نحو تعدد مراكز القوى، تصبح المرونة في العلاقات الدولية مصدر قوة بحد ذاتها، والسعودية تستطيع توظيف مكانتها الاقتصادية وموقعها الجغرافي وثقلها السياسي لبناء شبكة واسعة من المصالح المتبادلة، وهو ما يجعلها شريكًا لدى قوى دولية تبحث عن حضور أكبر في الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه يمنح الرياض قدرة أكبر على حماية استقلال قراراتها.

لذلك فإن السعودية تقف اليوم أمام فرصة تاريخية لصياغة جزء مهم من ملامح الشرق الأوسط الجديد، لكن نجاحها لن يعتمد على حجم قواها الفعلية فحسب، وإنما على قدرتها على تحويل هذه القوى إلى نفوذ مستدام، فالمنطقة لا تحتاج إلى قوة جديدة تضاف إلى قائمة القوى المتنافسة، بقدر حاجتها إلى طرف قادر على دفعها نحو الاستقرار والتكامل والتنمية، وجمع الرياض بين قوتها الاقتصادية ودورها السياسي وعلاقاتها الدولية وشراكاتها الإقليمية، يجعلها أحد أهم مراكز صناعة القرار في الشرق الأوسط.