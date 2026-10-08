دعم اتخاذ القرار لا يعني أن تتخذ الإدارة القرار نيابة عن القائد، فمسؤولية القرار تظل لدى صاحب الصلاحية، مهمتها الحقيقية أن تجعل المشهد أمامه أكثر وضوحاً، وأن تقلل المسافة بين ما يحدث في الميدان وما يصل إلى طاولة القيادة، فتجمع المعلومات ذات العلاقة، وتربط بينها، وتكشف ما يستحق الانتباه، وتقدم ما يساعد على المفاضلة بين البدائل، وهذه المهمة تتكامل بثلاثة أدوار رئيسية:

أولاً: الدعم والمتابعة؛ فلا تنتهي المهمة عند إحالة المعاملة أو صدور التوجيه، بل تبدأ مرحلة أخرى: ماذا تم ولم يتم، ولماذا تعثر، والجهة المعنية، ومتى يحتاج إلى تدخل؟ فالقرار الذي لا يجد طريقه إلى التنفيذ يظل قراراً جيداً على الورق.

ثانياً: الدور الاستشاري؛ يمنح القرار مساحة أوسع للنظر، فالقضايا الإدارية لا تأتي دائماً بإجابة واحدة واضحة، وبعضها يحتاج إلى قراءة من أكثر من زاوية، وتقدير للفرص والمخاطر والآثار المحتملة، فتصبح الاستشارة المهنية أداة لحماية جودة القرار، لا لتعقيده أو تأخيره.

ثالثاً: اللجان في الملفات المتقاطع فيها المسؤوليات والاختصاصات، وقيمة اللجنة لا تكمن في عدد أعضائها أو اجتماعاتها، وإنما في وضوح مهمتها، وتحديد مسؤوليات أعضائها، وجودة توصياتها، ثم متابعة ما انتهت إليه حتى لا تتحول التوصيات لمحاضر محفوظة دون أثر ملموس.

وهذه الأدوار الثلاثة، رغم اختلافها، تلتقي عند نقطة واحدة وهي «جودة القرار»، فعندما تعمل بصورة متكاملة تصبح القيادة أقرب إلى المشهد الحقيقي وأقدر على توجيه مواردها واهتمامها نحو ما يستحق الأولوية.

لكن الحلقة التي أراها الأهم، هي ما بعد القرار الذي كان مناسباً عند صدوره، لكننا لم نعد إليه لنسأل: هل نُفذ كما أُريد له، هل عالج المشكلة، وهل تغير المؤشر الذي صدر من أجله؟ فمتابعة الأثر ليست مرحلة إضافية يمكن الاستغناء عنها بل هي جزء من دورة القرار نفسها؛ لأن نتائج قرار اليوم تصبح معلومة جديدة يحتاجها قرار الغد.

‏أخيراً

نجاح إدارات دعم اتخاذ القرار لا ينبغي أن يقاس بعدد التقارير التي أعدتها، فالمقياس الأهم هو مقدار ما أضافته إلى جودة القرار وسرعته، وقدرتها على كشف الأولويات، وتقليل فجوات التنفيذ، وتحويل البيانات المتفرقة إلى معرفة، يمكن للقيادة أن تتحرك على أساسها.