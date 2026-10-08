توّجت منظومة حرف الثقافية، مساء أمس (الأربعاء) الفائزين في مسابقة حرف الشعرية، التي أُطلقت احتفاءً باليوم الوطني السعودي السادس والتسعين تحت شعار «عزّنا بطبعنا»، وذلك في حفلٍ أُقيم بمدينة الرياض، وبحضور نخبةٍ من الشعراء والأدباء والمثقفين والمهتمين بالشأن الأدبي.

واستقطبت المسابقة، التي استقبلت مشاركاتها خلال الفترة من 23 أغسطس حتى 23 سبتمبر 2026م عبر تطبيق حرف، أكثر من 600 مشاركة شعرية من المملكة ودول الخليج العربي، وتجاوز عدد أصوات الجمهور 60 ألف صوت، فيما بلغ وصول حملتها أكثر من 10 ملايين مشاهدة.

وحصد المركز الأول الشاعر جعفر سعيد القحطاني من الرياض، متوّجاً بمحبرة حرف الذهبية وجائزةٍ ماليةٍ قدرها 100 ألف ريال، وجاء في المركز الثاني الشاعر إبراهيم عبده نجمي من جازان بمحبرة حرف الفضية وجائزةٍ قدرها 50 ألف ريال، فيما نال المركز الثالث الشاعر عتيم من دولة الكويت بمحبرة حرف البرونزية وجائزةٍ قدرها 25 ألف ريال.

وشهد الحفل الإعلان عن تكريم خمسة شعراء إضافيين، اختارتهم اللجنة المنظمة ولجنة التحكيم تقديراً للإقبال الكبير وجودة المشاركات الشعرية. وألقى الفائزون قصائدهم على المسرح وجاءت الأسماء على النحو التالي: الشاعر خلف المشعان الذي تعذر حضوره، والشاعر خزام السهلي، والشاعر عشق الدعجاني والشاعر بندر الفدغوش، والشاعر محمد الشرمان، كما قدّم عضوا لجنة التحكيم، خالد العوفي وبدر الظاهري، قراءتهما في مستوى المشاركات ومعايير التقييم.

وفي لحظةٍ لافتةٍ من الحفل، أعلنت منظومة حرف الثقافية، إحدى شركات مجموعة فايو عن النسخة الأولى من تطبيق حرف، المساحة الاجتماعية المخصصة للأدب العربي، التي تتيح للشعراء والكتّاب نشر قصائدهم ونصوصهم والتفاعل مع جمهورهم.

حيث كرم الشعراء الفائزين كل من الدكتور فهد العرابي الحارثي والإعلامي علي العلياني وعلي الحربي مؤسس منظومة حرف والمشرف على المسابقة والعضو المنتدب لـ فايو قروب مالكة التطبيق، وفهد الوايلي رئيس تطوير الأعمال في مجموعة فايو.

واختتمت ليلة أدبية أثرت الحراك الثقافي في السعودية بالتتويج والتكريم والتقاط الصور التذكارية على خشبة المسرح وسط احتفالية كبيرة من جمهور الحاصل على جائزة المركز الأول.

وصرح علي الحربي مؤسس منظومة حرف: مهما قدمنا للوطن نظل مقصرين وسنبقى نبادر ونقدم للوطن كل غالٍ ونفيس، وجاءت المسابقة مبادرة حب للوطن تجلت من خلال قصائد الشعراء من مختلف البلدان العربية وفتح المجال أمام الجمهور للتصويت واختيار الشاعر الفائز.

وأضاف الحربي: الاستثمار في الأدب من خلال التقنية الحديثة انطلق من فكرة التطبيق حيث تأسس على جميع الأدب والأدباء والشعراء ومن في فلك الأدب العربي الفصيح أو المحكي في منظومة ثقافية متينة ينتج عنها الكثير من المكتسبات الثقافية والاجتماعية التي تعود بالنفع على الجميع.

وقال فهد الوايلي، رئيس تطوير الأعمال في مجموعة فايو مالكة التطبيق: «بعد سنتين من العمل على تطوير التطبيق والتأكد من ملاءمته للأدب العربي بشكل عام وتحديداً فيما يخص الشعر المحكي والفصيح بحكم الأكثر جماهيرية، وكذلك خلق بيئة أدبية تتسع لصناع المحتوى الأدبي والنقاد وأيضاً من يمتلك موهبة التصميم الإبداعي والإخراج وغيره، قررنا تدشين جزء بسيط من التطبيق بما يتناسب مع مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا وتتمثل في اليوم الوطني السعودي 96 والذي حمل شعار عزنا بطبعنا ونجحنا في الوصول إلى المستهدف الأساسي من خلال فتح المجال أمام الشعراء من السعودية والخليج والوطن العربي للتعبير عن حبهم للسعودية من خلال القصيدة ونجحنا في ذلك بدليل الإحصاءات من عدد المشاركين والمصوتين والتأثير المليوني».

وأضاف الوايلي: المبادرات القادمة كثيرة والهدف الأساسي خدمة الأدب وجمع كل محبي وجمهوره في منظومة متكاملة ومبتكرة وهي الأولى من نوعها.

واختتم فهد الوايلي تصريحه: التطبيق ضخم وهناك أنشطة داخل منظومة حرف الثقافية، التي تضم: بودكاست حرف، ودار حرف، ووثائقيات حرف، وليالي حرف، وقناة حرف، في امتدادٍ لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الثقافي.