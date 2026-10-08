تحولت قضية مقتل امرأة داخل منزلها في ولاية فرجينيا الأمريكية إلى مسار أكثر خطورة، بعدما عثرت الشرطة داخل سيارة زوجها المتهم على مذكرة تضم أسماء أشخاص يُشتبه في أنه كان يخطط لاستهدافهم، فيما ورد اسم زوجته بين الأسماء المدونة.

ويواجه روجر برادفورد (60 عاماً) اتهامات على خلفية مقتل زوجته ليزا برادفورد (54 عاماً)، التي عثرت عليها الشرطة متوفاة داخل منزل الزوجين في 22 سبتمبر.



اسم الزوجة ضمن القائمة

وعثرت شرطة بنسلفانيا داخل السيارة المستأجرة التي كان يقودها المتهم عند توقيفه على مذكرة تضمنت أسماء عدد من الأشخاص، فيما يحقق المحققون في ما إذا كانوا يمثلون أهدافاً محتملة.

وكان اسم الزوجة من بين الأسماء الواردة في المذكرة، ما دفع السلطات إلى فحص بقية الأسماء والتحقق من خلفية القائمة والهدف من تدوينها.



تحركات تثير شبهة التخطيط

وأظهرت التحقيقات أن برادفورد استأجر سيارة صباح يوم الواقعة، ثم توجه إلى وحدة تخزين للحصول على ذخيرة من عيار 0.45، قبل أن يشتري أربطة بلاستيكية من أحد المتاجر.

ويركز المحققون على هذه التحركات لأنها جرت قبل العثور على زوجته مقتولة داخل المنزل، فيما أشارت وثائق القضية إلى أنها كانت مقيدة اليدين وقت العثور عليها.

وعثرت الشرطة على ليزا وقد فارقت الحياة إثر إصابتها بطلق ناري، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الأدلة لتحديد ما إذا كانت تلك التحركات مرتبطة بالتخطيط للواقعة.



اتصال بالعائلة قبل مغادرته

وبدأت الشرطة تحركها عقب اتصال أجراه المتهم بأحد أفراد عائلته، قبل أن يغادر المنزل بالسيارة المستأجرة.

وامتدت عملية البحث عنه عبر أكثر من ولاية، قبل أن تتمكن الشرطة من توقيفه في بنسلفانيا بعد ساعات من العثور على زوجته.



التحقيق مستمر

وأعيد المتهم لاحقاً إلى فرجينيا لمواجهة الاتهامات، فيما تواصل السلطات فحص المذكرة والأسماء الواردة فيها، إلى جانب تحركاته في الساعات التي سبقت الواقعة.

ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء، وتبقى الاتهامات الموجهة إلى المتهم خاضعة للفصل القضائي.