أكدت منظمة الصحة العالمية أن اضطرابات ارتفاع ضغط الدم تتسبب في نحو 10 إلى 15% من مضاعفات الحمل، و16% من وفيات الأمهات عالميًا، مشيرة إلى وفاة نحو 42 ألف امرأة سنويًا بسبب هذه الاضطرابات، إلى جانب تسجيل أكثر من 500 ألف حالة ولادة لجنين ميت ووفاة لحديثي الولادة.

وأطلقت المنظمة، بالتعاون مع شركائها، اليوم (الخميس)، خريطة طريق عالمية للحد من اضطرابات ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، ومنها مقدمات الارتعاج المعروفة بتسمم الحمل، بهدف تعزيز الوقاية والعلاج وخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال المرتبطة بهذه الاضطرابات.

وأشارت إلى استمرار التحديات المرتبطة بالحصول على خدمات قياس ضغط الدم وفحص البروتين في البول والأدوية الأساسية، إلى جانب نقص الكوادر الصحية المؤهلة وضعف أنظمة الإحالة وخدمات التوليد الطارئة، خصوصًا في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل والمناطق المتأثرة بالأزمات الإنسانية.

وأكدت مديرة إدارة الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والمراهقين والشيخوخة في المنظمة، الدكتورة باسكال ألوتي، أهمية الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل وتوفير الرعاية الطارئة المناسبة للحد من الوفيات، مبينة أن فرص النجاة تتأثر بتوقيت التشخيص ومدى توفر الخدمات الصحية اللازمة.