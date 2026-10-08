تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالًا هاتفيًا من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي.
وأعرب الأمين العام خلال الاتصال عن إدانة جامعة الدول العربية بأشد العبارات استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على أراضي المملكة، مؤكدًا أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
كما جرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز عمل جامعة الدول العربية، وتفعيل دورها في التعامل مع مختلف التحديات الإقليمية.
وزير الخارجية يبحث مع أمين الجامعة العربية مستجدات المنطقة والتحديات الإقليمية
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالًا هاتفيًا من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي.
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah received a phone call from the Secretary-General of the Arab League, Nabil Fahmy.
During the call, the Secretary-General expressed the Arab League's strongest condemnation of the continued attacks by the Houthi militia on the territory of the Kingdom, emphasizing that the security of the Kingdom of Saudi Arabia is an integral part of Arab national security.
The call also addressed the latest developments in the region and ways to enhance the work of the Arab League and activate its role in dealing with various regional challenges.