تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالًا هاتفيًا من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي.

وأعرب الأمين العام خلال الاتصال عن إدانة جامعة الدول العربية بأشد العبارات استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على أراضي المملكة، مؤكدًا أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

كما جرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز عمل جامعة الدول العربية، وتفعيل دورها في التعامل مع مختلف التحديات الإقليمية.