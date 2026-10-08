أدانت دولة الكويت اعتداءات جماعة الحوثي على مطاري أبها والملك خالد الدوليين، التي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والمصابين المدنيين، وعدّته انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم (الخميس) على رفض دولة الكويت القاطع لتكرار هذه الاعتداءات التي تستهدف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية والاقتصادية، مؤكدة ضرورة وقفها فورًا.

وجدد البيان تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددًا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.