في بعض الأمراض، لا يرى الناس سوى ما يظهر على الجسد، ولا يرون ما يحدث خلفه.

بقع حمراء، جلد جاف، حكة لا تهدأ، وربما آثار خدوش تبدو للعين بسيطة.. لكن خلف هذه العلامات قد يعيش إنسان ليلة كاملة عاجزاً عن النوم، أو طفل يستيقظ من شدة الحكة، أو أم تحاول أن تمنع صغيرها من حك جلده حتى لا يتأذى أكثر.

هكذا هي الأكزيما.

مرض يبدو على سطح الجلد، لكنه قد يتسلل إلى تفاصيل الحياة كلها.

ولهذا يأتي شهر أكتوبر شهراً للتوعية بالأكزيما، لا لنتحدث عن مرض جلدي فحسب، وإنما لنتذكر أن الجلد جزء من الإنسان، وأن ما نراه على سطحه قد يخفي معاناة لا نراها.

ليست مجرد «حساسية»

من أكثر المفاهيم شيوعاً أن الأكزيما تعني حساسية الجلد، أو أن سببها مجرد جفاف يمكن علاجه بأي مرطب. والحقيقة أكثر تعقيداً.

الأكزيما، وخصوصاً التهاب الجلد التأتبي، مرض التهابي مزمن يرتبط بخلل في حاجز الجلد واضطراب في تنظيم الجهاز المناعي. ولذلك قد يكون الجلد أكثر جفافاً وحساسية، وقد يتفاعل مع بعض العوامل البيئية بصورة أكبر.

لكن الأكزيما ليست معدية.

ولا تنتقل من شخص إلى آخر بالمصافحة أو اللمس أو مشاركة المكان.

وهذه نقطة تستحق أن تُقال بوضوح؛ لأن بعض المرضى لا يعانون من المرض وحده، بل من نظرة الآخرين إليهم أيضاً.

الحكة التي لا تُرى

إذا كان علينا أن نختار عرضاً واحداً يختصر معاناة مريض الأكزيما، فلعلها تكون الحكة.

الحكة ليست مجرد إحساس عابر.

إنها قد تقطع النوم، وتشتت التركيز، وتؤثر في الدراسة والعمل والمزاج والعلاقات الاجتماعية. وقد تبدأ دائرة مؤلمة: يحك المريض جلده، فيزداد التهاب الجلد، فيزداد الشعور بالحكة.

وهكذا تبدأ حلقة يصعب كسرها.

أما الطفل، فقد لا يستطيع حتى أن يصف ما يشعر به.

قد يبدو متوتراً، كثير البكاء، قليل النوم، أو غير قادر على التركيز في المدرسة، بينما يكون السبب الحقيقي شيئاً بسيطاً في ظاهره وعميقاً في أثره: جلد يحكه بلا توقف.

حين تصبح الأكزيما جزءاً من اليوم

الأكزيما لا تتوقف عند العيادة. قد تؤثر في اختيار الملابس، والاستحمام، والنوم، وممارسة الرياضة، والخروج في المناسبات، وحتى في المصافحة أو الاقتراب من الآخرين عندما تكون الآفات الجلدية واضحة.

وقد يشعر بعض المرضى بالحرج من مظهر جلدهم، فيخفون أيديهم، أو يتجنبون المناسبات، أو يعتذرون عن صور كانوا يتمنون أن يكونوا جزءاً منها.

وهنا نحتاج إلى أن نغيّر طريقة نظرنا إلى الأمراض الجلدية.

ليست كل معاناة تُقاس بما يظهر على الجلد.

هل يمكن علاج الأكزيما؟

نعم، ويمكن السيطرة عليها بدرجات كبيرة.

لكن التعامل معها لا ينبغي أن يكون بمنطق «كريم واحد للجميع».

فالأكزيما تختلف في شدتها، ومكان ظهورها، وعمر المريض، والعوامل التي تزيدها، وتأثيرها في حياته. ولذلك يضع طبيب الجلدية خطة علاجية تناسب كل حالة، وقد تشمل العناية المنتظمة بالجلد، والمرطبات، والعلاجات الموضعية، وأحياناً علاجات أخرى للحالات المتوسطة والشديدة وفق تقييم الطبيب.

والرسالة الأهم هنا: لا تنتظر حتى تصبح الأكزيما شديدة حتى تطلب المساعدة. كلما كان التشخيص صحيحاً والخطة مناسبة، كان من الممكن كسر دائرة الالتهاب والحكة مبكراً، وتقليل أثر المرض في حياة المريض.

وما دور المرطب؟

ربما يكون المرطب أبسط الأشياء التي يفعلها مريض الأكزيما، لكنه من أهمها.

فالمرطب يساعد على دعم حاجز الجلد وتقليل فقدان الماء من الجلد ولذلك تمثل العناية اليومية جزءاً أساسياً من التعامل مع الأكزيما.

لكن المرطب ليس بالضرورة علاجاً كافياً لكل مريض.

وهنا أيضاً تقع مشكلة شائعة: عندما لا تتحسن الحالة، يبدأ المريض بتجربة منتج جديد، ثم آخر، ثم وصفة شعبية، ثم علاج وجد عنه مقطعاً في وسائل التواصل الاجتماعي.

وبين كل تجربة وأخرى قد يضيع الوقت، بينما يستمر الالتهاب.

ليس كل ما يُقال عن الأكزيما صحيحاً

في عصر المعلومات، أصبح المريض محاطاً بآلاف النصائح.

«ابتعد عن هذه الأطعمة»

«استخدم هذا الزيت»

«هذه الخلطة تعالج الأكزيما نهائياً»

«العلاج الطبيعي يغني عن العلاج الطبي»

لكن الطب لا يُبنى على تجربة شخص واحد.

قد يساعد تجنب عامل معين مريضاً لديه حساسية أو محفز واضح، لكن ذلك لا يعني أن كل مريض بالأكزيما يحتاج إلى الحمية نفسها أو إلى قائمة طويلة من الممنوعات.

والأخطر أن يتحول البحث عن «العلاج السحري» إلى رحلة طويلة من التجارب، بينما يبقى المرض دون سيطرة.

لذلك، عندما تكون الأكزيما مستمرة أو شديدة أو تؤثر في النوم والحياة اليومية، فإن أفضل خطوة ليست البحث عن نصيحة جديدة على الإنترنت، وإنما زيارة طبيب جلدية ووضع خطة واضحة.

إلى كل من يعيش مع الأكزيما..

لا تختزل نفسك في جلدك.

الأكزيما جزء من قصتك، لكنها ليست قصتك كلها.

وفي السنوات الأخيرة، تطورت معرفتنا بالمرض وازدادت الخيارات العلاجية المتاحة، وأصبح لدينا فهم أعمق للآليات التي تقف خلف الالتهاب والحكة، وهو ما فتح أبواباً جديدة للسيطرة على الحالات التي كانت تُعد صعبة العلاج في السابق.

لذلك، لا تجعل الأكزيما تقنعك بأن عليك التعايش مع المعاناة بصمت.

اطلب المساعدة.

اسأل.

ناقش خيارات العلاج.

ولا تتردد في العودة إلى طبيبك إذا لم تكن الخطة الحالية كافية.

أكتوبر.. شهر الوعي

التوعية بالأكزيما لا تعني أن نتحدث عن الكريمات فقط.

تعني أن نفهم الإنسان خلف المرض.

أن نعرف أن طفلاً يحك جلده في الصف قد لا يكون مشتتاً، بل متعباً من ليلة لم ينم فيها.

وأن شخصاً يتجنب المصافحة قد لا يكون متكبراً، بل محرجاً من مظهر يده.

وأن أماً تبحث بلا توقف عن حل لطفلها ليست مبالغة في القلق، بل تحاول ببساطة أن تعيد إليه نومه وراحته وطفولته.

في النهاية، الجلد ليس مجرد غطاء يحيط بأجسادنا.

إنه أول ما يلامس العالم، وأحياناً يكون أول ما يكشف معاناتنا.

وفي هذا الشهر، لنجعل رسالتنا بسيطة:

افهموا الأكزيما.. ولا تحكموا على أصحابها.

فالمرض قد يظهر على الجلد،

لكن أثره قد يصل إلى أبعد بكثير منه.

والأمل أيضاً يبدأ من هناك.

سؤال وجواب

متى تراجع الطبيب؟

ليس كل جفاف أو حكة تستدعي زيارة الطبيب، لكن مراجعة طبيب الجلدية تصبح مهمة عندما تكون الأعراض متكررة أو شديدة أو تؤثر في النوم والحياة اليومية، أو عندما لا تتحسن رغم استخدام المرطبات والعناية المناسبة بالجلد. كما ينبغي طلب التقييم الطبي عند ظهور علامات التهاب أو عدوى، مثل الألم المتزايد، أو تورم الجلد، أو خروج إفرازات، أو انتشار الاحمرار بسرعة.

وفي الأطفال، تستحق الأكزيما المتكررة أو التي تسبب اضطراب النوم والحكة المستمرة تقييماً طبياً، خصوصاً إذا بدأت تؤثر في نشاط الطفل أو تركيزه أو حياته اليومية.

والأهم: لا تنتظر أن تصبح الأكزيما شديدة حتى تطلب المساعدة؛ فالتشخيص المبكر ووضع خطة علاج مناسبة قد يمنعان تفاقم الأعراض ويقللان تأثير المرض في حياة المريض.

ترند الأسبوع

«الخلطة السحرية» للأكزيما..حين يتحوّل العلاج الشعبي إلى ضرر

مع انتشار المحتوى الصحي على منصات التواصل الاجتماعي، تتكرر بين فترة وأخرى وصفات وخلطات تُقدَّم على أنها «علاج سحري» للأكزيما، وتَعِد المرضى بالتخلص من الحكة والاحمرار خلال أيام. لكن ما لا يظهر في مقاطع الفيديو هو الجانب الآخر من القصة؛ فهذه الخلطات قد تحتوي على مواد دوائية أو كيميائية غير معلنة، أو تركيبات غير مناسبة للبشرة، وقد يؤدي استخدامها من دون تشخيص أو إشراف طبي إلى تفاقم الحالة بدلاً من علاجها.

وفي أروقة عيادات الجلدية والمستشفيات، نشاهد بالفعل حالات تضررت بشرتها نتيجة الاستخدام العشوائي لهذه الوصفات، بدءاً من ترقق الجلد وتغير لونه وظهور الشعيرات الدموية، وصولاً إلى مضاعفات أكثر خطورة في بعض الحالات عندما تحتوي الخلطات على مواد دوائية قوية أو يتم استخدامها على مساحات واسعة أو لفترات طويلة. وقد تصل المخاطر، بحسب مكونات الخلطة وطريقة استخدامها، إلى تأثيرات جهازية تمس أعضاء أخرى من الجسم.

والرسالة الأهم هنا: ليس كل ما هو «طبيعي» آمناً، وليس كل ما ينتشر على السوشيال ميديا علاجاً. الأكزيما مرض مزمن له أنواع ومحفزات مختلفة، وما يناسب مريضاً قد لا يناسب آخر. لذلك، قبل تجربة أي خلطة أو وصفة متداولة، يجب معرفة مكوناتها والتأكد من ملاءمتها للحالة مع طبيب الجلدية.