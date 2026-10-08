مذكرة تفاهم سعودية إماراتية في الربط الكهربائي والربط السككي

وقّع في الرياض، اليوم (الخميس)، كلٌ من وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة محمد حسن السويدي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال الربط الكهربائي وتبادل وبيع الكهرباء والربط السككي، بهدف تعظيم الفوائد الاقتصادية المشتركة بين البلدين في هذه المجالات.

وتشمل المذكرة الاتفاق على المبادئ العامة للربط الكهربائي وتبادل وبيع الكهرباء بين البلدين، وإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة، والتنسيق مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن توسعة منظومة الربط الكهربائي الخليجي وفقًا لأحكام الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول المجلس، بما يدعم كفاءة منظومات الطاقة ويعزز الترابط الإقليمي.



كما تشمل المذكرة الاتفاق على المبادئ العامة للربط السككي بين البلدين للنقل والعبور ثنائي الاتجاه للسلع والبضائع، بما يسهم في تعزيز التكامل اللوجستي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد ودعم فرص التنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي.