تتعاون كل من شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية EVIQ وهلا أوتو وDSV لدعم اعتماد المركبات الكهربائية في قطاع الخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية، من خلال بناء منظومة تجارية متكاملة تجمع بين حلول المركبات الكهربائية، والبنية التحتية المخصصة للشحن، وعمليات تشغيل الأساطيل.

وتجمع هذه الشراكة بين الإمكانات المتكاملة للأطراف الثلاثة لتلبية المتطلبات الرئيسية للتحول إلى أساطيل كهربائية في قطاع الخدمات اللوجستية. وستوفر هلا أوتو مركبات نقل وشاحنات كهربائية تتوافق مع المتطلبات التشغيلية لشركة DSV، فيما ستعمل EVIQ على تطوير بنية تحتية مخصصة لشحن أسطول DSV الكهربائي، إلى جانب توفير إمكانية الوصول إلى شبكة محطات الشحن التابعة لها. ومن جانبها، ستبدأ DSV في تحويل جزء من أسطولها إلى مركبات كهربائية في مدينة الرياض.

ومن خلال هذا التعاون، ستدعم EVIQ شركة DSV بحلول شحن مصممة بما يتناسب مع المتطلبات التشغيلية لأسطولها، بما في ذلك تطوير بنية تحتية مخصصة للشحن في مواقع إيداع المركبات، تكون مخصصة حصريًا لأسطول DSV الكهربائي. كما سيحظى أسطول DSV بإمكانية الوصول إلى شبكة الشحن التابعة لEVIQ، بما يوفر خيارات إضافية للشحن خارج البنية التحتية المخصصة في مواقع الإيداع.

وستؤدي هلا أوتو دور مزود حلول الأساطيل الكهربائية، من خلال توفير مركبات نقل وشاحنات كهربائية وفقًا لمتطلبات DSV التشغيلية، ودعم نشر المركبات المناسبة لعمليات الخدمات اللوجستية.

وبالنسبة إلى DSV، من المتوقع أن يسهم التحول إلى أسطول كهربائي في خفض التكلفة الإجمالية للملكية من خلال تقليل الاعتماد على الوقود وخفض نفقات صيانة المركبات. كما سيسهم هذا التحول في خفض الانبعاثات الناتجة عن الأسطول ودعم أهداف الشركة في مجال الاستدامة، بما يتماشى مع التوجهات البيئية الأوسع للمملكة.

ويعكس هذا التعاون أهمية اتباع نهج متكامل في التحول إلى الأساطيل الكهربائية، بحيث يتم تطوير توفير المركبات والبنية التحتية للشحن وعمليات تشغيل الأساطيل بصورة متكاملة، بما يتيح لشركات الخدمات اللوجستية مسارًا عمليًا وقابلًا للتطبيق تجاريًا للتحول إلى التنقل الكهربائي.

ومن خلال الجمع بين خبرة EVIQ في البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية وشبكتها، وحلول هلا أوتو للمركبات الكهربائية، وعمليات DSV في قطاع الخدمات اللوجستية، تهدف الشراكة إلى تقديم نموذج يوضح كيف يمكن للتعاون بين القطاع الخاص أن يسهم في تسريع اعتماد المركبات الكهربائية في قطاع الخدمات اللوجستية بالمملكة.

وقال محمد قزاز، الرئيس التنفيذي لشركة EVIQ:

«يتطلب التحول إلى الأساطيل الكهربائية أكثر من مجرد بنية تحتية مناسبة للشحن؛ فهو يتطلب حلولًا مصممة حول طريقة تشغيل الشركات وحاجاتها. ومن خلال تعاوننا مع هلا أوتو وDSV، نجمع بين البنية التحتية المخصصة للشحن، وحلول الأساطيل، والخبرة في قطاع الخدمات اللوجستية، لتوفير مسار عملي للتحول إلى الأساطيل الكهربائية. وننظر إلى هذا التعاون باعتباره خطوة مهمة في دعم نمو الخدمات اللوجستية المعتمدة على السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية».

بينما قال الرئيس التنفيذي لشركة هلا أوتو:

«نؤمن في هلا أوتو بأن التحول نحو التنقل المستدام يجب أن يكون عملياً، وقابلاً للتوسع، ومتوافقاً مع الحاجات الفعلية للشركات العاملة في المملكة العربية السعودية».

وتجمع شراكتنا مع EVIQ وDSV العناصر الأساسية اللازمة لتسريع التحول نحو أساطيل المركبات الكهربائية، بما يشمل المركبات الكهربائية المناسبة، والبنية التحتية الموثوقة للشحن، والخبرات اللوجستية المتكاملة.

ويعكس هذا التعاون التزام هلا أوتو بدعم عملائنا في انتقالهم نحو تشغيل أساطيل أكثر كفاءة وأقل انبعاثاً، مع المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة الأوسع للمملكة ورؤية السعودية 2030.

ونفخر بأن نكون جزءاً من هذه الرحلة، ونتطلع إلى تطوير حلول تجعل التنقل التجاري الكهربائي خياراً عملياً وقابلاً للتوسع في المملكة.

في حين قال وليد النعمة، المدير الإقليمي ومدير قطاع الطرق في المملكة العربية السعودية لدى DSV:

«تمثل هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرة DSV نحو تحقيق أهداف الاستدامة في المملكة العربية السعودية. ومن خلال الجمع بين تقنيات السيارات الكهربائية والبنية التحتية للشحن وخبرة قطاع الخدمات اللوجستية، نعمل على بناء الأساس لحلول نقل منخفضة الانبعاثات تدعم أهداف الاستدامة لعملائنا، إلى جانب التزامنا بخفض الانبعاثات. ونتطلع إلى العمل مع EVIQ وهلا أوتو للمساهمة في تسريع التحول نحو عمليات لوجستية أكثر استدامة في المملكة».

منظومة متكاملة من ثلاثة أطراف

EVIQ | البنية التحتية وشبكة شحن السيارات الكهربائية

● توفير حلول شحن تتوافق مع متطلبات أساطيل الخدمات اللوجستية.

● تطوير بنية تحتية مخصصة للشحن في مواقع إيداع المركبات لأسطول DSV الكهربائي.

● إتاحة الوصول لأسطول DSV إلى شبكة محطات الشحن التابعة لـEVIQ.

هلا أوتو | مزود الأساطيل الكهربائية

● توفير مركبات نقل وشاحنات كهربائية وفقًا للمتطلبات التشغيلية لشركة DSV.

● دعم نشر المركبات الكهربائية الملائمة لعمليات الخدمات اللوجستية.

DSV | مشغّل الأسطول

● العمل على تحويل جزء من أسطولها إلى مركبات كهربائية في مدينة الرياض.

● السعي إلى خفض التكلفة الإجمالية للملكية من خلال تقليل نفقات الوقود والصيانة.

● دعم خفض الانبعاثات من خلال اعتماد المركبات الكهربائية.

ويمثل هذا التعاون خطوة نحو بناء منظومة تجارية متكاملة وجاهزة للتحول إلى الأساطيل الكهربائية في قطاع الخدمات اللوجستية، بما يدعم نمو التنقل الكهربائي في المملكة العربية السعودية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وطموحات المملكة في مجال الاستدامة.