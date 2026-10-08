كشفت رسائل نصية شخصية أرسلها كريستيانو رونالدو، تضمنت هجوماً حاداً على الإعلامي البارز في شبكة «توك سبورت» ورئيس كريستال بالاس السابق سايمون جوردان، بسبب انتقاد الأخير له.

وجاءت رسالة رونالدو بعد ظهور صديقه الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان في وقت سابق على شبكة «توك سبورت» إلى جانب سايمون جوردان، حيث دخل الطرفان في سجال لفظي بشأن تصرفات رونالدو وسلوكه خلال الأزمة الأخيرة مع منتخب البرتغال.

وكان رونالدو قد غادر المعسكر قبل مواجهة الدنمارك الأسبوع الماضي في دوري الأمم الأوروبية، بعدما بقي بديلاً دون مشاركة في مباراة النرويج على الرغم من تلقيه وعداً من مدربه جورجي جيسوس بالمشاركة لمدة 30 دقيقة.

وخلال فقرة «Football Uncensored» في برنامج مورغان، كشف المذيع البالغ 61 عاماً أنه تبادل رسائل مع صديقه رونالدو، تضمنت مقطعاً من شبكة «توك سبورت» ظهر سايمون جوردان.



رونالدو يسخر من جوردان

وقال مورغان: «أرسلت إلى كريستيانو هذا الصباح مقطعاً لي مع سايمون جوردان، فرد عليّ برسالة قال فيها: ذلك الرجل الأشقر، أخبره أن يتوقف عن استخدام البوتوكس، فهو يبدو مثل التفاحة».

وأضاف مورغان ساخراً: «هذا هو خبرنا العاجل، خبر عاجل من كريستيانو رونالدو: سايمون جوردان، أنت تفاحة، تفاحة ذات وجه ناعم بشكل مثير للريبة».