تنفس الشارع الرياضي في محافظة عنيزة الصعداء، بعد اكتمال جاهزية ملعب إدارة التعليم لاحتضان مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجمة مجدداً على أرضه وبين جماهيره، وذلك بعد غياب قسري امتد لـ 518 يوماً تنقل خلالها الفريق لخوض مبارياته خارج معقله.



وتترقب الجماهير النجماوية المواجهة المرتقبة أمام ضمك، يوم الإثنين المقبل، والتي تحمل بُعداً معنوياً ونفسياً مهماً للكتيبة القصيمية، لاستثمار عاملي الأرض والجمهور في واحدة من أبرز محطات الموسم.



وجاءت هذه العودة بعد الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتطوير التي شهدها ملعب إدارة التعليم بعنيزة، لينهي النجمة بذلك مرحلة التنقل واللعب خارج المدينة، ويعود أخيراً إلى أحضان أنصاره.