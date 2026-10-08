وجه قائد النصر ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو رسالة مؤثرة إلى أيقونة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، بعد خوضه آخر مباراة بقميص «التانغو».

وأسدل ميسي الستار على مسيرته الدولية مع منتخب الأرجنتين، التي توج خلالها بلقبين في كوبا أمريكا وكأس العالم 2022، أمس (الأربعاء)، بعدما صنع هدفين وسجل هدفاً في الانتصار الودي على بنين 3-0.

رسالة وداع من ميسي

وعقب خوض مباراته الأخيرة، كتب ميسي عبر حسابه على موقع «إنستغرام»: «كانت مباراة الأمس الأخيرة لي، وقد بدأت بالفعل أفتقد ارتداء القميص الأزرق والأبيض، أعلم أنني أتخذ القرار الصحيح، لقد كانت رحلة لا تصدق، مليئة بالفرح وأيضاً ببعض الحزن، لكنني متأكد أن كل خطوة خطوتها كانت تستحق ذلك».

وأضاف: «لا أريد أن أنسى دييغو مارادونا، الذي وضع بلادنا في المكانة التي تستحقها، والذي، كما أقول دائماً، ساعدنا، سواء بوجوده معنا أو بروحه التي ظلت ترافقنا في كل خطوة خطوناها، كما أشكر الأندية التي لعبت لها على احترامها الدائم لمشاعري وإتاحة الفرصة لي للتفرغ لبلادي كلما حان وقت ارتداء قميص المنتخب الوطني».

واختتم نجم إنتر ميامي الأمريكي رسالته قائلاً: «أشعر بالامتنان، أحبكم جميعاً كثيراً، سأفتقدكم، وسأظل أشكركم دائماً على وقوفكم إلى جانبنا، وإلى جانبي».

رونالد يفاجئ ميسي

ورغم الصراع التاريخي بين رونالدو وميسي على الجوائز الفردية لسنوات طويلة، علق «الدون» على منشور ميسي، قائلاً: «ليونيل، بعد كل هذه السنوات التي دافعت فيها عن ألوان بلدك، صنعت تاريخاً سيبقى إلى الأبد، أكن لك أقصى درجات الاحترام لما حققته مع الأرجنتين، عناق».